129 человек погибли на дорогах Вологодской области в минувшем году

В 2019 году в 96 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Вологодчины погибло 129 человек. В том числе 96 человек погибло в дорожных авариях на федеральных и региональных автодорогах, 32 - в населенных пунктах, 1 человек погиб в аварии на участке автодороги местного значения.

Основной вид аварий, унесших жизни, – столкновение автомобилей.

Так, 29 декабря в 01:45 на 677 км трассы М-8 в Верховажском районе пьяный водитель 1994 г.р. на автомобиле Форд Фокус выехал на встречку. Там ехал Ниссан Альмера, под управлением мужчины 1997 г.р., жителя Архангельской области. В результате водитель и 3 пассажира автомобиля Ниссана, женщина 1997 г.р., мужчина и женщина 1975 г.р., погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Форд, мужчина 1993 г.р., получили травмы.

В 26 ДТП 51 человек погиб из-за выезда на встречку. При этом только 6 человек погибли в ДТП в результате умышленных нарушений правил обгона (не убедившись в свободной полосе движения). Остальные 45 человек погибли в результате выезда транспортных средств на полосу встречного движения ввиду потери управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях.

15 пешеходов погибли из-за наезда на них автомобиля. Из-за непредоставления преимущества в движении участником движения погибло 5 человек, 7 - из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Сотрудники ГИБДД выявили наиболее аварийные участки автодорог.

Это Чекшино-Тотьма-Никольск, где в 2019 году произошло 4 ДТП, в которых погибли 6 человек, на 195 км – 3 погибших, и научастке с 293 по 298 – 2 погибших.

На трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг случилось 3 ДТП - 5 погибших, в том числе на 174 км – 3 погибших.

На дороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас произошло 3 ДТП - 4 погибших, на 452 – 2 погибших.

На дороге Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец – 3 ДТП - 5 погибших, с 402 по 413 – 4 погибших.