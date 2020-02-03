Василий Жидков назвал вопиющим случай получения пенсии умершего сотрудником ПФР

В Отделении ПФР по Вологодской области завершена проверка, в ходе которой выявлен случай незаконного начисления сумм пенсий в апреле-мае 2015 года. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд.

Женщина, работница ПФР, использовала данные умершего пенсионера и формировала поручения на разовые денежные выплаты. Деньги переводились на принадлежащий ей банковский счет. Ущерб от действий злоумышленницы составил почти 115 тысяч рублей.

Преступную схему, которую использовала фигурантка, специалистам Пенсионного фонда удалось обнаружить благодаря внедренным программно-техническим комплексам. Они позволяют производить тотальную проверку всех пенсионных перечислений. Данные о мошенничестве незамедлительно были переданы в правоохранительные органы.

Женщина к тому времени уже уволилась из Центра по выплате пенсий. Она объяснила воровство сложным материальным положением, в которое семья попала из-за болезни матери. Деньги женщина вернула.

Как комментирует произошедшее управляющий Отделением ПФР по Вологодской области В.Н. Жидков, "Это, безусловно, вопиющий случай за всю историю работы Отделения. Сейчас на всех этапах перечисления пенсионных выплат введён многоступенчатый контроль, а усовершенствованные программно-технические комплексы позволяют полностью исключить человеческий фактор. Сегодня такое мошенничество, как в 2015 году, уже невозможно".

Вологодский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года.