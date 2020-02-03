2020-02-03T17:58:43+03:00
Общество

Василий Жидков назвал вопиющим случай получения пенсии умершего сотрудником ПФР

Женщине назначили условное наказание
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Отделении ПФР по Вологодской области завершена проверка, в ходе которой выявлен случай незаконного начисления сумм пенсий в апреле-мае 2015 года. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд.

Женщина, работница ПФР, использовала данные умершего пенсионера и формировала поручения на разовые денежные выплаты. Деньги переводились на принадлежащий ей банковский счет. Ущерб от действий злоумышленницы составил почти 115 тысяч рублей.

Преступную схему, которую использовала фигурантка, специалистам Пенсионного фонда удалось обнаружить благодаря внедренным программно-техническим комплексам. Они позволяют производить тотальную проверку всех пенсионных перечислений. Данные о мошенничестве незамедлительно были переданы в правоохранительные органы.

Женщина к тому времени уже уволилась из Центра по выплате пенсий. Она объяснила воровство сложным материальным положением, в которое семья попала из-за болезни матери. Деньги женщина вернула.

Как комментирует произошедшее управляющий Отделением ПФР по Вологодской области В.Н. Жидков, "Это, безусловно, вопиющий случай за всю историю работы Отделения. Сейчас на всех этапах перечисления пенсионных выплат введён многоступенчатый контроль, а усовершенствованные программно-технические комплексы позволяют полностью исключить человеческий фактор. Сегодня такое мошенничество, как в 2015 году, уже невозможно".

Вологодский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего
В Вологде наркокурьер пырнул полицейского, защищая закладку в 1 млн рублей
На Московскую художественную ярмарку попала лишь одна вологжанка
В Вологде пройдет заседание Общества борьбы со скукой
В Вологде открылась уникальная выставка звезд гравюры Бурмагиных
Кот Счастливчик пролетел 9 этажей по вентиляции в Череповце
На Вологодчине продолжается эпидемия мошенничества
Нарушитель на иномарке 100 метров тащил по земле сотрудника ДПС
Семейная пара погибла в пожаре под Великим Устюгом
Глава Вологодчины показал своего младшего сына
Череповчанин, сбитый иномаркой на переходе, борется за жизнь
В Вологде серьезно похолодает
Губернатор Вологодчины креативно отметил юбилей
В Вологде произошло страшное ДТП на Пионерской
На Вологодчине сохатые покорежили 2 авто
В Череповце разыскивается водитель, сбивший 80-летнюю пенсионерку
В Вологде женщина пострадала в огне многоэтажки
В Вологде пройдут общероссийские лыжные гонки для всех желающих
В Череповце в самосвал влетела Приора - двое пострадавших
Череповец готовится к встрече Владимира Путина
Списанные Москвой троллейбусы выехали на улицы Вологды