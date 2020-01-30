2020-01-31T16:15:36+03:00
Общество

В вологодском парке Победы появился бронетранспортер

Иван Чухнин
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Бронетранспортер привезли из Стрельни.Бронетранспортер привезли из Стрельни.Фото: администрация города Вологды
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В вологодском парке Победы появился новый экспонат. Бронетранспортер БТР-70 стал двенадцатым экспонатом в экспозиции под открытым небом.

Техника прибыла в Вологду в минувшем декабре. Ее транспортировали из-под Ленинграда - с 61-й Бронетанкового ремонтного завода, что находится в Стрельне .

У бронетранспортера - боевое прошлое, он был задействован в локальных конфликтах. Машину пришлось привести в порядок – с нее снята ржавчина, кузов загрунтовали и выкрасили.

Как сообщала "Комсомолка", музей воинской славы Парк Победы появился в Вологде в 2015 году. Там проходят занятия и экскурсии для детей, е военно- патриотические мероприятия для горожан. В экспозиции есть вертолет, самолет, пушки и другая военная техника. Музей работает круглый год..

ИСТОЧНИК KP.RU

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