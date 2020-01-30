91-летняя ветеран труда напоила грабителя чаем, но осталась без денег и наград

91-летнюю женщину едва не задушил грабитель, но она напоила его чаем. Циничным вором, покусившимся на нее, ее награды и деньги, оказался родственник пенсионерки. Она сама это вычислила, хотя видела в первый раз.

В Никольском районном суде рассмотрели необычное дело об ограблении ветерана труда. В ночь с 23 на 24 октября 2019 года 91-летняя пенсионерка проснулась от того, что ее кто-то душит. Незнакомый мужчина стоял над старушкой и сжимал руки на ее горле. Она сумела высвободиться из рук неопытного убийцы. Но тот решил обшарить дом: начал рыться в ящике, где старушка хранила деньги. Мудрая женщина решила отвлечь преступника разговорами. Она спросила его, почему он решился напасть, что его толкнуло на такой грех. Мужчина поведал своей жертве грустную историю - жаловался на жизнь и говорил, что ему позарез необходимы 100 тысяч рублей. Старушка пожалела его и предложила грабителю чаю с пирогами. А тот не отказался.

Мужчина с аппетитом перекусил, как говорят в Никольском районе, "поцяёвницял", не уставая при этом жаловаться на своих родственников и тяжелое детство. Женщина отнеслась к горе-грабителю со всей душой и даже дала пирогов в дорогу.

На этом история могла бы закончиться, но, сообщает пресс-служба судов Вологодской области, после ухода преступника пенсионерка обнаружила пропажу ее сбережений. Исчезли 100 тысяч рублей и ее медали: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Утром пожилая женщина позвонила дочери и рассказала о произошедшем. Она вспомнила рассказы грабителя и догадалась, что это приходил родственник - брат жены ее внука. Ранее она его никогда не видела, но по его рассказам сумела догадаться.

29-летнего молодого человека задержали уже на следующий день. Оказалось, он с награбленным выехал в Великий Устюг вместе с другом. У них уже начиналась сладкая жизнь: ребята сняли номер в гостинице, накупили продуктов, а также приоделись - купили себе модную одежду и обувь. Из бабушкиных "гробовых" уже было потрачено около 39 000 рублей. Молодого человека задержали.

Уголовное дело расследовалось по факту грабежа с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Как выснилось, мужчина имел неснятые и непогашенные судимости. На суде он заявил, что не хотел причинять вред пожилой женщине и считает, что судить его надо не за грабеж, а за кражу. Но судья с его доводами не согласился.

За циничный грабеж с проникновением в жилище, за применение насилия к пожилой женщине мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.