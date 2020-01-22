Прапрадедушка министра культуры был вологодским губернатором

Как сообщала "Комсомолка", министром культуры Россиии стала Ольга Любимова - праправнучка вологодского губернатора. На сайте Правительства Вологодской области Михаилу Николаевичу Кормилицыну посвящена лишь одна строка, но, вероятно, завтра уже все изменится.

Как знает любой экскурсовод Вологды, при Кормилицыне был открыт первый музей в Вологодской губернии - Петровский домик, а также начато строительство в Кувшинове земского дома призрения для душевнобольных. Управлял Михаил Николаевич Вологодской губернией с декабря 1882 по март 1892 года.

Михаил Николаевич (1838 - 1892) происходил из рязанских дворян. Окончил Московский университет, проходил службу в учреждениях Рязанской губернии, но не отличался крепким здоровием - по болезни часто выходил в отставку, но вновь и вновь возвращался на службу.

Михаил Николаевич родился 10 июня 1835 года, был крещен 16 июня в Московской Пречистенского Сорока Рождества Христова церкви, в Кудринках.

До Вологды послужной список Кормилицина обширен: он начинал в канцелярии московского гражданского губернатора канцеляристом, определялся членом от правительства в мировые съезды и даже получил Знак отличия за проведение крестьянской реформы, был директором Рязанского Губернского Комитета о тюрьмах, пожалован в коллежские секретари, избран членом училищного совета по Зарайскому уезду, избрался участковым судьей Сапожковского уезда, назначен членом Рязанского Окружного Суда, причислен к Департаменту Министерства Юстиции, избран почетным мировым судьей...

Много сил он отдал развитию образования - назначен и.д. директора народных училищ Рязанской губернии, за усердие был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени.

В 1882 году был пожалован в действительные статские советники. И на должности губернатора Вологодской губернии пробыл неожиданно долго - до конца жизни.

Службу в Вологде он начал 16 мая 1882 года, жалованье получал 2000 рублей в год. Как сообщают краеведы Рязаны, за ним в 1882 году состояло 600 десятин земли в Сапожковском уезде Рязанской области...

Как сообщала "Комсомолка", праправнучка вологодского губернатора Ольга Любимова - четвертая женщина на посту главы ведомства со времен СССР: после Екатерины Фурцевой, Татьяны Зуевой и Натальи Дементьевой. Новый министр культуры РФ Ольга Любимова — потомственный чиновник от культуры, дочь ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова.

Ольга любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Окончила журфак МГУ и факультет театральной журналистики ГИТИС (РАТИ).

С 2001 года работала на телевидении.

В 2015 году Ольга Любимова стала советником Департамента кинематографии Минкультуры России, занималась проблемами документального кино.