Мэр Череповца предложил выбрать - каким должен быть остановочный павильон

В Череповце разгорелась полемика из-за дизайна автобусных остановок. Чтобы как-то примирить стороны, Мэр города предложил проголосовать в интернете за полюбившийся вариант.

Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте" обратил внимание на разницу вкусов горожан. И поэтому вынес на суд три варианта дизайна, которые могут стать основой стандарта будущих остановочных павильонов.

Вариант 2.

Он отметил, что появился новый тренд в интернете - неоднозначное восприятие деревянных павильонов на автобусных остановках. Вадима Германова удивляет накал страстей в комментариях к такому архитектурному решению.

А вот так выглядит деревянный павильон.

Поэтому мэр города предложил проголосовать за один вариант. Но окончательное решение будет принято на заседании архитектурного совета.