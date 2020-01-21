Мэр Череповца предложил выбрать - каким должен быть остановочный павильон
В Череповце разгорелась полемика из-за дизайна автобусных остановок. Чтобы как-то примирить стороны, Мэр города предложил проголосовать в интернете за полюбившийся вариант.
Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте" обратил внимание на разницу вкусов горожан. И поэтому вынес на суд три варианта дизайна, которые могут стать основой стандарта будущих остановочных павильонов.
Вариант 2.
Он отметил, что появился новый тренд в интернете - неоднозначное восприятие деревянных павильонов на автобусных остановках. Вадима Германова удивляет накал страстей в комментариях к такому архитектурному решению.
А вот так выглядит деревянный павильон.
Поэтому мэр города предложил проголосовать за один вариант. Но окончательное решение будет принято на заседании архитектурного совета.
ИСТОЧНИК KP.RU