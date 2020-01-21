2020-01-21T16:19:29+03:00
Общество

Мэр Череповца предложил выбрать - каким должен быть остановочный павильон

Деревянные остановки вызвали горячие споры в интернете
Иван Чухнин
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Вариант выглядит так.Вариант выглядит так.
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В Череповце разгорелась полемика из-за дизайна автобусных остановок. Чтобы как-то примирить стороны, Мэр города предложил проголосовать в интернете за полюбившийся вариант.

Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте" обратил внимание на разницу вкусов горожан. И поэтому вынес на суд три варианта дизайна, которые могут стать основой стандарта будущих остановочных павильонов.

Вариант 2.

Вариант 2.

Он отметил, что появился новый тренд в интернете - неоднозначное восприятие деревянных павильонов на автобусных остановках. Вадима Германова удивляет накал страстей в комментариях к такому архитектурному решению.

А вот так выглядит деревянный павильон.

А вот так выглядит деревянный павильон.

Поэтому мэр города предложил проголосовать за один вариант. Но окончательное решение будет принято на заседании архитектурного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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