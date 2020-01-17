2020-01-17T15:30:26+03:00
Общество

Вологодские погорельцы ищут котика, спасшегося при пожаре

Иван Чухнин
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Может быть, вы видели этого котика?Может быть, вы видели этого котика?
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Вологжанка Алла Касецкая вернулась с сыном из кино и обнаружила, что ее квартира горит, маму с ожогами увозят в больницу...

Как сообщала "Комсомолка", сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Красноармейской.

Из семейного архива Аллы Касецкой.

Из семейного архива Аллы Касецкой.

Сейчас семья Аллы - она и двое детей, живет у добрых людей. Ее 80-летняя мама проходит лечение в стационаре. Женщина была дома одна. Выйти из квартиры она не смогла - на лестничной клетке бушевало пламя. Температура была такая, что ручка входной двери была горячей. Сладить с обезумевшими домашними животными женщине также было не под силу. В считанные минуты огонь пришел в квартиру. Пожилая женщина стояла, прижавшись к окну, пока ее не эвакуировали пожарные. У нее - многочисленные ожоги, опалены волосы... Про собаку и двух кошек известий не было. Честно оворя - было не до того - в этом пожаре погибла соседка с первого этажа, еще одна семья осталась без крова.

После пожара прошло более 10 дней. В первые же дни пришла помощь от людей. Благодаря отзывчивым людям было собрано многое необходимое: одежда, продукты питания.

- Я никогда не думала. что вокруг столько много добрых людей, - призналась Алла нашему корреспонденту.

Но проблемы остаются - Алла надеется на жилье из маневренного фонда, но, говорят, его ждут годами... Нужна работа.

На страничке Аллы в социальных сетях - множество благодарностей. Но на днях вновь появилась просьба о помощи:

Пес Пифик и кошечка Черепаха погибли в горящей квартире.

Пес Пифик и кошечка Черепаха погибли в горящей квартире.

"Друзья мои, у нас на пожаре сгорели наши любимые животные - пёс Пифик и кошечка Черепаха. Был ещё котик породы бобтейл (у него короткий хвостик), оказалось, что котик спасся! Мы ходим к сгоревшему дому каждый день, ищем нашего Рыську, Рысика...Но пока безрезультатно. Может кто видел? Может кто приютил, поскольку котик очень ручной, ласковый, домашний. Не боится собак, поскольку вырос бок о бок с псом (ели-пили из одной миски). Если кто видел или приютил, позвоните нам пожалуйста..."

Вся семья надеется, что котик спасся из горящего дома.

Вся семья надеется, что котик спасся из горящего дома.

Телефон семьи есть в вологодской редакции сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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