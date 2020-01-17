Вологодские погорельцы ищут котика, спасшегося при пожаре

Вологжанка Алла Касецкая вернулась с сыном из кино и обнаружила, что ее квартира горит, маму с ожогами увозят в больницу...

Как сообщала "Комсомолка", сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Красноармейской.

Из семейного архива Аллы Касецкой.

Сейчас семья Аллы - она и двое детей, живет у добрых людей. Ее 80-летняя мама проходит лечение в стационаре. Женщина была дома одна. Выйти из квартиры она не смогла - на лестничной клетке бушевало пламя. Температура была такая, что ручка входной двери была горячей. Сладить с обезумевшими домашними животными женщине также было не под силу. В считанные минуты огонь пришел в квартиру. Пожилая женщина стояла, прижавшись к окну, пока ее не эвакуировали пожарные. У нее - многочисленные ожоги, опалены волосы... Про собаку и двух кошек известий не было. Честно оворя - было не до того - в этом пожаре погибла соседка с первого этажа, еще одна семья осталась без крова.

После пожара прошло более 10 дней. В первые же дни пришла помощь от людей. Благодаря отзывчивым людям было собрано многое необходимое: одежда, продукты питания.

- Я никогда не думала. что вокруг столько много добрых людей, - призналась Алла нашему корреспонденту.

Но проблемы остаются - Алла надеется на жилье из маневренного фонда, но, говорят, его ждут годами... Нужна работа.

На страничке Аллы в социальных сетях - множество благодарностей. Но на днях вновь появилась просьба о помощи:

Пес Пифик и кошечка Черепаха погибли в горящей квартире.

"Друзья мои, у нас на пожаре сгорели наши любимые животные - пёс Пифик и кошечка Черепаха. Был ещё котик породы бобтейл (у него короткий хвостик), оказалось, что котик спасся! Мы ходим к сгоревшему дому каждый день, ищем нашего Рыську, Рысика...Но пока безрезультатно. Может кто видел? Может кто приютил, поскольку котик очень ручной, ласковый, домашний. Не боится собак, поскольку вырос бок о бок с псом (ели-пили из одной миски). Если кто видел или приютил, позвоните нам пожалуйста..."

Вся семья надеется, что котик спасся из горящего дома.

Телефон семьи есть в вологодской редакции сайта.