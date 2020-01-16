Иномарка сбила коляску с ребенком на тротуаре Вологды

Столкновение двух иномарок произошло 15 января на перекрестке улиц Чехова и Предтеченской около торгового центра "Панорама".

Об этом сообщает городской отдел ГИБДД. В 16:35 70-летний водитель автомобиля Мазда СХ-5 поворачивал налево, не уступив проезд Дэу Джентра.

Произошло столкновение.

Обе машины были разбиты.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За рулем Дэу находился 30-летний водитель. От удара его машину отбросило на тротуар, где стояла коляска с 2-летней девочкой. В результате ребенок пострадал и был доставлен в больницу.

ЧП случилось на оживленном перекрестке.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Кроме того, при столкновении травмы получили водитель Дэу и пассажирка Мазды - женщина 63 лет, сидевшая на переднем сидении.