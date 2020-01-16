Иномарка сбила коляску с ребенком на тротуаре Вологды
Столкновение двух иномарок произошло 15 января на перекрестке улиц Чехова и Предтеченской около торгового центра "Панорама".
Об этом сообщает городской отдел ГИБДД. В 16:35 70-летний водитель автомобиля Мазда СХ-5 поворачивал налево, не уступив проезд Дэу Джентра.
Произошло столкновение.
Обе машины были разбиты.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
За рулем Дэу находился 30-летний водитель. От удара его машину отбросило на тротуар, где стояла коляска с 2-летней девочкой. В результате ребенок пострадал и был доставлен в больницу.
ЧП случилось на оживленном перекрестке.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Кроме того, при столкновении травмы получили водитель Дэу и пассажирка Мазды - женщина 63 лет, сидевшая на переднем сидении.
ИСТОЧНИК KP.RU