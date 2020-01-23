Хранителей храма Крохино в Белозерском районе подло обманул подрядчик

Анор Тукаева на своей страничке в Фейсбуке сообщает о новом испытании для храма в Крохино Белозерского района. Напомним, эту церковь в селе, ушедшем на дно Рыбинского водохранилища, сохраняют от стихии волонтеры и созданный ею фонд.

"Сколько бы нас не учили сторителлингу, но жизнь оказывается драматичнее, а люди - подлее. Мне трудно об этом писать, и я не знаю, как об этом рассказывать..." - признается она.

Анор Тукаева смогла объединить усилия людей для сохранения уникальной церкви.

И все же делает это, используя ненормативную лексику. Она утверждает, что волонтеров ...ммм...обманули.

Дело в том, что эти летом для сохранения храма Рождества в Крохино были проведены беспрецедентные работы. Вокруг острова начали возводить шпунтовую стенку, затем промежуток между стенкой и островом заполнили щебнем. С щебнем была отдельная проблема - его нужно было брать на баржу в карьере, который оказался ареной войны двух местных предпринимателей. Войны в прямом смысле - там не обошлось без стрельбы... Чудом, уже после окончания навигации, спешно собрав дополнительные 300 тысяч рублей, волонтерам удалось это сделать. Но вот - новый удар.

"Шпунт оказался бракованным", - пишет Анор.

Как оказалось, на днях строители побывали в Крохино - нужно было решить вопросы по доставке материалов по льду для предстоящих зимних работ. " ...Они прислали мне свежие фотографии и видео, от которых у меня потемнело в глазах. И темно до сих пор..."- делится впечатлениями инициатор спасения храма. Судя по фотографиям, шпунтовая стенка - сломана.

В этом году зима на Русском Севере довольно необычная. Река Шексна сначала замерзла, а затем, в январе, неожиданно прошел ледоход. Надо сказать, по реке шел слабенький, довольно тонкий лед, но и его хватило, чтобы в горлышке Шексны, у храмового острова повредить защитное сооружение.

"Верхушки шпунтовой стенки обломаны в нескольких местах. Целостность стенки не нарушена, и всё было бы ничего. НО. Очевидно, что шпунт раскалывается, как хрупкое стекло..." - пишет Анор. Между тем, он должен выдерживать куда более сильные нагрузки. По ее словам, по техническим характеристикам он должен выдерживать от -70°С до +70 °С. Гарантийный срок службы такого шпунта составляет 25 лет и более.

Анор Тукаева считает, что на заказе энтузиастов решили сэкономить, добавив в шпунт побольше дешевого наполнителя, в том числе мел, который при низких температурах (от нуля и ниже) делает шпунт ломким. Визуально это было оценить невозможно.

Все труды пошли насмарку из-за шпунта.

- Мы просто рассчитывали на качественную продукцию от завода, владелец которого знал, куда и с какой целью приобретается этот материал. Мы неоднократно связывались с ним по телефону, он даже обещал лично приехать в Крохино, чтобы посмотреть результаты работ...

"Сейчас самое время это сделать,"- комментирует она произошедшее.

"Мы верили подрядчику, единственному согласившемуся взяться за наш объект весной прошлого года (это было практически одолжение). Другие отказывались с нами работать...все привыкли работать с государственными заказчиками, там титька пожирнее и другой навар. Не чета нищему благотворительному фонду... И он решил навариться по-малому, но так, чтобы и с паршивой крохинской овцы был хоть какой-то толк. Сэкономили на качестве материала и не заплатили субподрядчикам. Сколько выиграли, 400-500 тысяч рублей, или и того меньше?"

Шпунт при нулевой температуре стал хрупким.

Подрядчик, заказывавший шпунт и заключавший договор с заводом уже отписался, что его компания банкрот и он ни за что не отвечает. С гидростроителями он, кстати, так и не рассчитался.

Кстати, гидростроители тоже могли "кинуть нас ещё летом, как только начались все эти проблемы с доставками материалов (шпунт задержали на месяц и был огромный простой в работе). Но не кинули. Потому что им почему-то оказалось не всё равно, выстоит ли этот храм, или уйдет в никуда. Хорошие люди, профессионалы..."

Анор не сдается: бракованный шпунт нужно менять в любом случае. За счёт завода-производителя или своими силами - видно будет после работы доровольцев-юристов. А пока - зимние запланированные работы начнутся по графику, в феврале.

"Сломался бракованный шпунт, а не наш храм..." - говорит Анор.