Лесозаготовитель передал взяку специалисту лесничества под камерами магазина

В Вытегре лесозаготовитель передал взятку специалисту лесничества под камерами магазина. Коррупционное дело было возбуждено следственным отделом по Вытегорскому району Следственного комитета Российской Федерации. Оно возбуждено в отношении вытегорского лесозаготовителя, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно распространенному следствием видео, 18 октября около 10 часов в помещении магазина в Вытегре 47-летний предприниматель передал 30 тысяч рублей старшему специалисту Вытегорского территориального отдела государственного лесничества. Такая сумма должна была побудить госслужащего подготовить документы по отводу лесосек с заведомо ложными цифрами объема, а также составе лесных насаждений. То есть лесничеству предлагалось указать заниженный объем ликвидной древесины.

Материалы для возбуждения уголовного дела представили специалисты УФСБ России по Вологодской области.

Ранее было возбуждено уоловное дело в отношении старшего специалиста Вытегорского территориального отдела государственного лесничества по факту получения этой взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий наказывается штрафом в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, сообщает СУ СК России по Вологодской области.