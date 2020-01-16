2020-01-16T12:17:15+03:00
Общество

Лесозаготовитель передал взяку специалисту лесничества под камерами магазина

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
Поделиться:
Факт передачи денег зафиксировала камера в магазине.Факт передачи денег зафиксировала камера в магазине.
Изменить размер текста:

В Вытегре лесозаготовитель передал взятку специалисту лесничества под камерами магазина. Коррупционное дело было возбуждено следственным отделом по Вытегорскому району Следственного комитета Российской Федерации. Оно возбуждено в отношении вытегорского лесозаготовителя, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно распространенному следствием видео, 18 октября около 10 часов в помещении магазина в Вытегре 47-летний предприниматель передал 30 тысяч рублей старшему специалисту Вытегорского территориального отдела государственного лесничества. Такая сумма должна была побудить госслужащего подготовить документы по отводу лесосек с заведомо ложными цифрами объема, а также составе лесных насаждений. То есть лесничеству предлагалось указать заниженный объем ликвидной древесины.

Материалы для возбуждения уголовного дела представили специалисты УФСБ России по Вологодской области.

Ранее было возбуждено уоловное дело в отношении старшего специалиста Вытегорского территориального отдела государственного лесничества по факту получения этой взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий наказывается штрафом в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, сообщает СУ СК России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге
Мэрия Череповца раскрыла карты с новыми дорожными камерами видеофиксации
На территории ЧМК живет множество редких птиц
В поезде Москва-Архангельск поймали алиментщика
Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск
В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая Росгвардия продемонстрировала бронеавтомобили
Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции
В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа
Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад
На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова
В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор
7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям
Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки
15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту
У череповчанина пытались распродать сауну за долги