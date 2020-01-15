2020-01-15T18:07:23+03:00
Общество

В Вологде арестовали подозреваемого в убийстве 1,5-годовалой дочери-инвалида

Труп был обнаружен в автомобиле отца
Иван Чухнин
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Стоп-кадр видео СУ СК РФ.Стоп-кадр видео СУ СК РФ.
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Областное управление следственного комитета 13 января сообщило об убийстве маленькой девочки из села Шуйское. Избитого ребенка нашли мертвым. Она находилась в автолюльке в салоне автомобиля ИЖ, который принадлежал ее 28-летнему отцу.

Подозрение пало на отца ребенка. Как сообщает портал Город Во, 11 января он ударил свою маленькую дочь-инвалида и ушел из дома. Позже ему позвонила жена и сообщила, что ребенок умер.

По версии задержанного мужчины, он повез тело дочки в Вологду на экспертизу и предварительно заехал к своему отцу. Тот позвонил в полицию. Экспертиза подтвердила, что ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

14 января мужчину возили в Шуйское, где живет его семья - четверо детей и беременная жена. Там проводился следственный эксперимент. Было зафиксировано, что на теле супруги - следы побоев. Женщина и дети были госпитализированы.

Только что стало известно, что по ходатайству следователей мужчина взят под арест на два месяца.

К расследованию дела подключилась прокуратура. Она проверяет работу всех органов системы профилактики безнадзорности.

В Вологодской области задержан мужчина по подозрению в убийстве 1,5-годовалой дочери.-

ИСТОЧНИК KP.RU

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