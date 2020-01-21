Тело погибшего на Кубе журналиста не могут вывезти в Череповец

Тело умершего на Кубе череповецкого журналиста третью неделю не могут доставить домой

Как сообщала "Комсомолка", журналист умер 4 января в кубинском городе Варедеро, информация на родину пришла только 14 января. Прошло еще 7 дней, но череповчанин так и не похоронен.

Как сообщают череповецкие журналисты, кубинская сторона не торопится уладить формальности.

Город Че приводит слова коллеги Сергея Галины Ивановой: "Мне кажется, там все очень медленно работают. [Им] наплевать, и все. Он был застрахован, то есть семье это не будет стоить ничего. А сколько стоит перевозка, я не знаю. Мне еще сказали, что якобы Куба не перевозит тела авиасообщением. Тогда непонятно, как это будет происходить..."

Перевоз тела самолетом может занять 18 часов, если тело повезут морем - несколько недель.

"Вчера только созванивались со страховой компанией, там сказали не торопиться," - пояснил порталу Gorodche.ru и коллега Сергея Мешкова Олег Цветков.

По его словам, Куба, являясь исторически довольно закрытой страной, очень долго оформляет документы:

"Две недели - еще не так долго. Страховая компания будет оплачивать вывоз, поскольку он уехал на Кубу не сам по себе, а по туру. В тур входит все, в том числе страховые случаи..."

Причина смерти не названа. Но так как это признано страховым случаем, то это могут быть проблемы с сердцем или кровообращенем.

Напомним, Сергей 4 января несколько раз пытался вылететь на родину. Он упал замертво в холле гостиницы, прибывшие медики констатировали смерть.