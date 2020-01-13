В битву за АО "Дед Мороз" включился безработный замгубернатора

У Вотчины Деда Мороза появится новый хозяин?

Безработный бывший замгубернатора Олег Васильев стал одним из последних, кто подал документы для включения в кадровый резерв на должность генерального директора АО «Дед Мороз».

Всего на этот пост претендуют двое вологжан, один житель Великого Устюга и одна москвичка.

Это заместитель генерального директора филиала ГТРК «Вологда» Елена Шлейкина, заместитель главы администрации Великоустюгского района Алексей Израловский, экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и руководитель столичного Фонда «Миссия» Маргарита Буряк.

Нового генерального директора должны назначить акционеры. Основными держателями акций являются правительство области и администрации Великоустюгского района.

Кроме того, ООО «Новатор» владеет символическим пакетом акций- - 0,2% . Сейчас АО «Дед Мороз» возглавляет Татьяна Муромцева. Но что-то пошло не так, акционеры ищут нового гендиректора.

Как говорят эксперты, кандидатура Васильева - вполне проходная. Ранее на посту замгубернатора он курировал сферу туризма и сам проект "Вотчина Деда Мороза".

Но сначала кандидатуры обсудит комиссия, затем должно последовать одобрение правительства области, кандидатов включат в кадровый резерв. Затем из этого резерва кандидата могут представить на рассмотрение заседания общего собрания акционеров.

Не холодно ли вам, гости дорогие?

Проект "Великий Устюг- Родина Деда Мороза стал визитной карточкой Вологодчины". На Новый год в гости у зимнему волшебнику устремляются тысячи туристов со всей страны. Не все они приезжают удовлетворенными. Особенно те, кто поехал "диким образом".

Вот мнение одной из жительниц Вологды, посетивших Великий Устюг в новогодние каникулы начавшегося года Веры Викторович :

- Вера, Вы много где бывали. Каково впечатление от Вотчины? Каковы чудеса и цены?

- Вотчина - это толпы народа. Автобусные экскурсии чуть ли не со всей России. Сотни машин и автобусов. Никуда не попасть, если ты не с такой экскурсионной группой, да и те часы в очередях проводят. Цены запредельные. Однокомнатный домик снять - 12 тысяч рублей в сутки. Мы снимали квартиру в Великом Устюге - 3-комнатную, за 8 тысяч в сутки, и это ещё дёшево. Готовили сами, как дома. В кафе и ресторанах - очереди. В туалет даже - очереди. В кассу - тоже. За вход на территорию Вотчины, без посещения всевозможных домушек, в которые не достояться, мы впятером заплатили 2450.

- Побывали ли в Доме Деда Мороза?

- Да, в этот "дворец" пускали только группами (с экскурсоводами), пересчитывая по головам и по спискам. Самодеятельные, как мы, попасть не могли. Мы просто гуляли, смотрели разные объекты на территории. Лес - бор - очень красивый. Гололёд был страшный, нигде не посыпано. Целый город торговых палаток. Деда Мороза не было, в кассе сказали, что билеты на него начнут продавать в 17 часов, а мы приехали в 13. Младший ребёнок был разочарован. "Большая гора" - страшная, деревянная, явно неисправная, да и закрыта. Все здания - старые. Но деньги - за всё - просто неимоверные. Походе, ни городу, ни государству ничего не перепадает. Иначе была бы дорога и внешний вид. Помимо входа (платного) на территорию, увеселений (платных) на территории, доходов от торговых палаток, кафе и ресторанов, есть ещё гостиничное хозяйство, под завязку забитое, ночлега там не найти. Там крутятся огромные деньги! Толпы, толпы народа и неимоверное количество машин на стоянках.

- А как вам Великий Устюг?

- На другой день гуляли по Устюгу. На открытках центр очень красивый. На самом деле довольно обшарпанный.

- В каникулы произошла целая серия аварий на дроге, ведущей на Великий Устюг.

- Все бы можно пережить, но если бы не дорога, совершенно ужасная. Слышали о трагедии. А на выезде из города, 5-го января, встретились два эвакуатора , с некоторым промежутком, везущие разбитые машины.

- Разве мало таких дорог?

- Подобную дорогу я видела в мае-месяце, когда ездили в сторону Вожеги. Сплошные трещины, ямы и ухабы от Сокола до Харовска, да и дальше лишь чуть-чуть получше. В Вытегорском районе много просёлочных дорог (к деревням) вообще без асфальта. Есть участки, где машины трактором таскают (Мегра-Водлица-Ошта). Но в Великом Устюге, раскрученном туристическом месте с уникальной Резиденцией Деда Мороза , бездорожье - нонсенс. Этого не ожидает никто! Ладно - цены! Люди едут не бедные, на дорогих машинах. Оплачивают , причем, заранее дорогое жильё. Но и сервис ожидают соответствующий.

Как сообщала "Комсомолка", в Великом Устюге регулярно осваиваются крупные бюджетные суммы: бетонировалась набережная, строилась противопаводковая плотина, ремонтируется то аэродром, то железнодорожный вокзал... Новый многомиллионный транш на строительство Дворца Деду Морозу пытаются выбить из федерального бюджета уже восемь лет. Про ремонт дороги Вологда-Великий Устюг говорил еще основатель проекта Алексей Плеханов. С тех пор вопрос поднимается ежегодно, тратятся даже какие-то суммы. Но ямы, как водится, и ныне там.