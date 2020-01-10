Раритет - письмо Анастасии Цветаевой пополнило фонды вологодского музея

Культурный центр Анастасии Цветаевой в Соколе еще не создан, но один из раритетов для будущей экспозиции только что поступил в в Вологодскую область.

Это письмо, написанное Анастасией Ивановной в 1991 году. Оно было передано из Санкт-Петербурга. История его затронула судьбы многих людей. К вологжанке Елене Титовой, инициатору создания музея А.Цветаевой на Вологодчине, обратилась жительница Петербурга Надежда Мартынова. Она написала, что работает заведующей библиотекой правовой и экономической информации. Одна из посетительниц курсов, организованных библиотекой, обратилась с необычной просьбой: принесла ей письмо и попросила передать его в хорошие, и главное, нужные руки.

Но в Санкт-Петербурге нет ни библиотеки, ни музея семьи Цветаевых. У Надежды Викторовны была мысль передать раритет в библиотеку им. М.И. Цветаевой в Новосибирске. Рассматривались варианты отдать его и в какой-нибудь музей. Но, можно было предположить, что в музеях Марины Ивановны немало рукописей, так что письмо могло бы попросту затеряться.

Письмо Анастасии Цветаевой меценату Олегу Шарапову.

Интернет подсказал, что "личный" музей Анастасии Ивановны есть только в Казахстане. Но в Вологодской области был найден дом, в котором жила писательница, и там вскоре появится первый российский музей ее имени. Тот же Интернет сообщил, что инициатором сохранения дома и организации музея является вологжанка Елена Титова. Найти ее страничку в социальных сетях не составило труда. Надежда Викторовна связалась с ней:

" Увидела, что Вы являетесь автором проекта музея Анастасии Цветаевой. Хотелось бы узнать, на какой стадии сейчас проект? Нам в библиотеку принесли письмо, написанное рукой Анастасии Ивановны, и мы бы хотели передать его в музей, если он уже открыт. Буду благодарна за ответ..."

Переслала Надежда Мартынова и скан письма. В нем писательница обращается к некому Олегу Шарапову с просьбой оказать содействие в съемке фильма по ее повести. Имя адресата никому ни о чем не говорило.

Мы связались с Надеждой Мартыновой, а она, в свою очередь, сообщила телефон той самой посетительницы их библиотеки, которая принесла письмо. Регина Оснос, жительница Петербурга, рассказала, как письмо попало к ней. Она знакома с Олегом Николаевичем Шараповым, который раньше жил в Москве, а сейчас уехал в глубинку. Регина Викторовна видится с ним летом - у нее там дача.

Вот что она сказала: "Олег Николаевич - очень интересный, интеллигентный человек. Письмо он мне передал, чтобы не пропало, он человек пожилой... Я, честно говоря, не знала, кому можно было передать, некоторое время оно лежало у меня... Но стала ходить на курсы в библиотеку, там увидела Марину Викторовну - и поняла, что ей могу доверить. И, кажется, все так и получилось. Про Олега Николаевича не буду много рассказывать - вы лучше позвоните сами! Но это очень хороший человек, неравнодушный, любящий культуру!"

Мы позвонили Олегу Николаевичу. О себе он распространяться не стал. Сказал, что лично был знаком с Артуром Зариковским, режиссером-документалистом. Он встретился с ним при посещении театра - их спутницы были знакомыми. Режиссер был весьма заинтересован повестью А.Цветаевой, готовил по ней сценарий. По словам Олега Николаевича, фильм назвался "Котик".

Надо пояснить, что в повести Анастасии Ивановны "Сказ о московском звонаре" речь идет о сыне дирижера Константина Сараджева - Котике. Звонари и музыканты и поныне считают его гением. Котик Сараджев с семи лет был композитором. Самое главное в нем -это гиперсинестезия слуха: он различал в октаве - 1701 звук. И, вероятно, поэтому он из инструментов признавал только колокола... Так вот, Артур Зариковский хотел снять фильм, естественно, с согласия Анастасии Ивановны. И она, видимо, по совету Артура Зариковского, и обратилась за содействием к предпринимателю - Олегу Шарапову.

Письмо написано ее рукой на обычном листе, которые использовали для печатных машинок. Вот его дословный текст:

"О.Н. Шарапову.

Многоуважаемый Олег Николаевич!

Зная Вас как авторитетного и беспокоящегося о судьбах русской культуры человека я, Анастасия Ивановна Цветаева, обращаюсь к Вам с пожеланием содействия и возможной с Вашей стороны помощи в создании фильма по сценарию Артура Зариковского "Дисгармония звонаря" созданного по мотивам моей повести "Сказ о звонаре московском" (журнал "Москва" №71977 г..) В наше бездуховное время создание фильма с колокольным звучанием необходимо и своевременно. В будущем фильме через тему гениального русского композитора - звонаря, главного героя картины, автору сценария удалось выразить неистребимую светлую русскую идею о возрождении Духовного и Человеческого.

Член ССП Анастасия Цветаева. 15. янв.1991 г."

Фото из архива О.А.Трухачевой.

Как рассказал Олег Шарапов, в те годы он был "на коне" - неплохо шел бизнес. Дважды он встречался с Анастасией Ивановной. Один раз - на ее квартире. - Она была не одна, а с подругой, тоже почтенного возраста. Очень хорошо пообщались. Впечатления от встреч - самые лучшие. Это настоящая русская интеллигенция - ясный ум, быстрота реакций, неистощимый юмор, доброта... Письмо Анастасии Ивановны было датировано январем 1991 года, тогда и проходили встречи. Писательнице было 96 лет. По словам Олега Николаевича, идея режиссера его заинтересовала, так что деньги на фильм он передал. Но потом... С режиссёром они, по словам мецената, "по жизни потерялись". Сначала у Зариковского были какие-то сложности, потом у Олега Николаевича начались проблемы с бизнесом и он уехал и Москвы, то есть разминулись они теперь и территориально. Насколько он знает, фильм так и не был снят - он, по крайней мере, видел только рабочие материалы. Режиссер его не разыскивал. А Зариковского он увидел только спустя много лет, случайно, по телевизору. Так узнал, что тот жив и здоров.

Как оказалось, Елена Титова, получив письмо из Петербурга, связалась с внучкой Анастасии Цветаевой - Ольгой Трухачевой. Она написала, что Артур Зариковский все же снял фильм "Сказ и жизни и смерти без колокольного звона": "У меня есть кассета с этим фильмом... Оцифрую и привезу!" - пообещала Ольга Андреевна.

Однако информации о презентации фильма, а также ни одного похожего названия в фильмографии режиссера мы так и не обнаружили.

Артур Зариковский - довольно известная фигура в кругах документалистов. Он Член Совета учредителей общественного Московского телевидения, руководитель студии театра и кино Артура Зариковского, Член Союза театральных деятелей России, режиссер фильмов и театральных постановок, Лауреат кинофестиваля «Серебряный век русской поэзии», Кинофестиваля им. Веры Холодной, Дипломант Международного кинофестиваля «Сталкер». С ним мы попытаемся связаться в самое ближайшее время.

Между тем письмо Анастасии Ивановны Цветаевой оказией доставлено в Вологодскую область. Сейчас ведется его оформление - оно будет храниться в фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Именно этот крупнейший музей страны взял под крыло Цветаевский дом, где начнутся работы по созданию первого в России музея Анастасии Цветаевой.