Дети ехали на праздник в Череповец, но микроавтобус упал в кювет

Дети на микроавтобусе ехали на праздник в Череповец, но оказались в кювете. ДТП произошло 6 января в 12:30 под Череповцом - в 27 километрах от города металлургов в сторону Белозерска. 21-летний водитель находился за рулем микроавтобуса "Тойота". Он не справился с управлением, машина вылетела в кювет, сообщает ГИБДД по Череповецкому району. Как рассказал водитель, он из Белозерского района вез на праздничное новогоднее представление в Череповец детей и их родителей. В салоне находились дети - 11, 9, 7, 6 и 4 лет. При этом трое младших не были пристегнуты.

К счастью, никто из детей не пострадал. За детьми приехали три легковые автомашины, оборудованные автокреслами, так что все после аварии попали на праздник.

Водитель микроавтобуса будет привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 3000 рублей.

В результате ДТП машина получила кузовные повреждения.