2020-01-06T17:47:01+03:00
Общество

После Божественной литургии вологжан развезут бесплатные автобусы

Предусмотрены два маршрута
Иван Чухнин
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Фото: Вологодская митрополия.Фото: Вологодская митрополия.
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После праздничного Рождественского богослужения вологжан развезут на бесплатных автобусах.

Как сообщает митрополия, от Музея кружева в 2:00 ночи автобусы отправятся по двум маршрутам.

В результате верующие попадут почти в любой уголок города.

Ознакомиться с маршрутами можно ниже.

В ночь с 6 на 7 января митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершит в нижем храме Воскресенского кафедрального собора Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Она начнется в полночь и ориентировочно продлится два часа.

С Соборной горки автобусы проследуют по двум маршрутам. Маршрут №1 ул. Сергея Орлова – ул.Лермонтова – ул.Ленина – ул.Зосимовская – Предтеченская - Прокатова – Северная – Дальняя – Саммера – Карла Маркса – Чернышевского (до Бригантины) - Мира – Пошехонское шоссе.

Маршрут №2 ул. Сергея Орлова – проспект Победы – ул.Мальцева –Октябрьская – Герцена – Маршала Конева (до Архангельской) – Можайского – Петина – Ленинградская – Окружное шоссе (до ВПЗ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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