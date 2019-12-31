Семеро пострадавших: в аварии под Череповцом едва не погибли дети

На федеральной трассе Вологда-Новая Ладога пострадало трое детей и четверо взрослых.

ДТП случилось 31 декабря в 0:35 в Череповецком районе на 185 километре трассы А114. 41-летняя женщина управляла автомобилем Хендай. По сообщению УМВД области, она не справилась с управлением. произошел занос и автомобиль столкнулся с автомашиной Хонда под управлением 30-летнего мужчины. .

В обоих машинвх ехали дети.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В результате столкновения травмы получили оба водителя. Пострадали и ехавшие в обеих машинах. У женщины в салоне находились семилетний мальчик, 39-летний мужчина и 35-летняя женщина. В автомобиле Хонда также были дети - 14 -летняя девочка и 7-летний мальчик.

Все они, четверо детей и трое взрослых, были доставлены бригадами скорой помощи в в медицинские учреждения Череповца. На месте происшествия работали наряды ГИБДД, уточняются все обстоятельства ДТП.