Поэтесса Ната Сучкова презентует в Вологде книгу "Страна"

В "Воймеге", в московском издательстве, вышла в свет новая книга "Страна" известной вологодской поэтессы Наты Сучковой.

Руководителем издательства является поэт Александр Переверзин, техническим редактором выступила Ольга Тузова. А дизайн текущей серии книг издательства выполняет вологжанин, живущий в Ростове-на-Дону, Антон Черный.

Для Наты книга стала четвертой, изданной в "Воймеге".

"Не знаю, я, наверное, какой-то рекордсмен в этом смысле, ну и, конечно, редкостный счастливчик!"- прокомментировала поэт, принимая наши поздравления. Кстати, все предыдущие книги уже давно стали раритетами - тиражи мгновенно расходятся по рукам ценителей поэзии.

Интересно, что в этом году стихотворение поэтессы вошло в шорт-лист самой громкой поэтической премии года - премии "Поэзия". Она вручалась впервые и пришла на смену премии "Поэт", которую выдавали "по совокупности заслуг" - главным образом за многолетнее служение поэзии. Новая награда вручалась за лучшее стихотворение года. Организаторы собрали все "лучшее из того, что создаётся сегодня в пространствах традиционных поэтических практик", написанное в 2018 году. Туда вошло и одно из стихотворений Наты, которое, в свою очередь, опубликовано в только что вышедшей книге.

Дизайн обложки выполнил вологжанин Антон Чёрный.

* * *

Был пруд, и в том пруду — полно амфибий,

— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —

загон, в котором я пасу гусей,

стрижи, что разгромили партитуру,

клянусь тобой, моя литература,

мне никаких не надо новостей!

Вот облако зависло мягкой глыбой,

есть фото: баба Маня чистит рыбу —

пузатых задремавших карасей.

Есть фото, на котором живы все.

Они как будто дымом или фоном,

слегка не в фокусе или совсем за домом,

уехали на рынок, за грибами,

ушли на озеро или стоят за баней,

и все же — где-то рядом с бабой Маней,

за ситцевой худой её спиной.

Оглянется — они стоят стеной.

И крутится щенок, как заводной,

и радуется, и немного трусит,

и котики, схороненные Люсей,

и котики, схороненные мной…

И крутит колесо своё фортуна,

и латы карасей лежат латунны.

Мне больше даже нечего просить!

За этот вдох или за этот выдох, —

— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —

За то, что я могу их воскресить.

Говоря о Нате Сучковой, нельзя не упомянуть о публикации, посвященной ее творчеству, которая в конце минувшего года прошла в научном издании "Вестник Вологодского государственного университета". Статья открыла раздел "Литературная Вологда сегодня", героями которого стали современные поэты и писатели. Это, пожалуй, первая попытка приближения научного сообщества к ныне живущим и активно работающим, печатающимся авторам. Действительно, необычно: филологи, как правило, имеют обыкновение работать не с процессом, а с уже законченным материалом. Так что мы видим счастливое исключение.

Инициатором серии публикаций стала профессор, англист, филолог, преподаватель ВоГУ Людмила Егорова.

Презентация книги пройдет в Доме дяди Гиляя.

Как выяснилось, небольшая партия книги "Страна" Наты Сучковой уже прибыла в Вологду. Презентация пройдет в Доме Дяди Гиляя в воскресенье, 12 января. Начало в 15:00. Вход - свободный.

НАША СПРАВКА: Ната Сучкова родилась в Вологде в 1976 году. Окончила Литинститут имени А. М. Горького (2006). Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Дружба народов», альманахах «Алконостъ», «Вавилон», в антологии «Нестоличная литература» и других.

Автор книг стихов «Лирический герой» (2010), «Деревенская проза» (2011), «Ход вещей» (2014), "Страна" (2019). Стипендиат фонда А. Тепфера (2000), лауреат ауреат малой (2010) и специальной (2011) премий «Московский счет», Малой Бунинской премии 2012 года и других.