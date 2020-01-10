2020-01-10T17:28:19+03:00
Общество

Поэтесса Ната Сучкова презентует в Вологде книгу "Страна"

Встреча с читателями пройдет в Доме дяди Гиляя
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото из архива Наты Сучковой.Фото из архива Наты Сучковой.
Изменить размер текста:

В "Воймеге", в московском издательстве, вышла в свет новая книга "Страна" известной вологодской поэтессы Наты Сучковой.

Руководителем издательства является поэт Александр Переверзин, техническим редактором выступила Ольга Тузова. А дизайн текущей серии книг издательства выполняет вологжанин, живущий в Ростове-на-Дону, Антон Черный.

Для Наты книга стала четвертой, изданной в "Воймеге".

"Не знаю, я, наверное, какой-то рекордсмен в этом смысле, ну и, конечно, редкостный счастливчик!"- прокомментировала поэт, принимая наши поздравления. Кстати, все предыдущие книги уже давно стали раритетами - тиражи мгновенно расходятся по рукам ценителей поэзии.

Интересно, что в этом году стихотворение поэтессы вошло в шорт-лист самой громкой поэтической премии года - премии "Поэзия". Она вручалась впервые и пришла на смену премии "Поэт", которую выдавали "по совокупности заслуг" - главным образом за многолетнее служение поэзии. Новая награда вручалась за лучшее стихотворение года. Организаторы собрали все "лучшее из того, что создаётся сегодня в пространствах традиционных поэтических практик", написанное в 2018 году. Туда вошло и одно из стихотворений Наты, которое, в свою очередь, опубликовано в только что вышедшей книге.

Дизайн обложки выполнил вологжанин Антон Чёрный.

Дизайн обложки выполнил вологжанин Антон Чёрный.

* * *

Был пруд, и в том пруду — полно амфибий,

— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —

загон, в котором я пасу гусей,

стрижи, что разгромили партитуру,

клянусь тобой, моя литература,

мне никаких не надо новостей!

Вот облако зависло мягкой глыбой,

есть фото: баба Маня чистит рыбу —

пузатых задремавших карасей.

Есть фото, на котором живы все.

Они как будто дымом или фоном,

слегка не в фокусе или совсем за домом,

уехали на рынок, за грибами,

ушли на озеро или стоят за баней,

и все же — где-то рядом с бабой Маней,

за ситцевой худой её спиной.

Оглянется — они стоят стеной.

И крутится щенок, как заводной,

и радуется, и немного трусит,

и котики, схороненные Люсей,

и котики, схороненные мной…

И крутит колесо своё фортуна,

и латы карасей лежат латунны.

Мне больше даже нечего просить!

За этот вдох или за этот выдох, —

— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —

За то, что я могу их воскресить.

Говоря о Нате Сучковой, нельзя не упомянуть о публикации, посвященной ее творчеству, которая в конце минувшего года прошла в научном издании "Вестник Вологодского государственного университета". Статья открыла раздел "Литературная Вологда сегодня", героями которого стали современные поэты и писатели. Это, пожалуй, первая попытка приближения научного сообщества к ныне живущим и активно работающим, печатающимся авторам. Действительно, необычно: филологи, как правило, имеют обыкновение работать не с процессом, а с уже законченным материалом. Так что мы видим счастливое исключение.

Инициатором серии публикаций стала профессор, англист, филолог, преподаватель ВоГУ Людмила Егорова.

Презентация книги пройдет в Доме дяди Гиляя.

Презентация книги пройдет в Доме дяди Гиляя.

Как выяснилось, небольшая партия книги "Страна" Наты Сучковой уже прибыла в Вологду. Презентация пройдет в Доме Дяди Гиляя в воскресенье, 12 января. Начало в 15:00. Вход - свободный.

НАША СПРАВКА: Ната Сучкова родилась в Вологде в 1976 году. Окончила Литинститут имени А. М. Горького (2006). Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Дружба народов», альманахах «Алконостъ», «Вавилон», в антологии «Нестоличная литература» и других.

Автор книг стихов «Лирический герой» (2010), «Деревенская проза» (2011), «Ход вещей» (2014), "Страна" (2019). Стипендиат фонда А. Тепфера (2000), лауреат ауреат малой (2010) и специальной (2011) премий «Московский счет», Малой Бунинской премии 2012 года и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Вологодских детей из интерната и детсада кормили сомнительным сыром
Слесарь РЖД из Вологды пытался сэкономить и попал под статью
В Никольском районе убили шестерых волков
Череповчанин угнал авто у пенсионера в Новый год, чтобы ездить по клубам
Вологжан заставляют согласовывать бурение личных скважин
В Череповце автобус с рабочими сбил пенсионера
В Вологде машины, мешающие снегоуборщику, будут эвакуировать
Отмечать новогодние праздники в Вологду приехало еще больше туристов
Череповчанин сбил женщину на переходе и узнал, что уже лишен прав
В Вологде 87-летнюю пенсионерку сбили насмерть на зебре у драмтеатра
Череповчанка не смогла жить без дорогого алкоголя и решилась на кражу
Вологжанам увеличили тариф взносов в Фонд капитального ремонта жилья
Череповецкие конькобежцы шокировали фанатов голыми снимками
Фура въехала в жилой дом под Вытегрой
43-летнюю наркобаронессу задержали в Череповце
В Вологде банда подростков отбила авто у других подростков
Вологда планирует стать лучшим городом страны в 2020 году
Полиция Череповца схватила серийных велосипедных воров
В Вожеге пожарные спасли четырех погорельцев
Губернатор Вологодской области озвучил планы на 2020 год
Сестра разыскивает брата, пропавшего на Вологодчине 20 лет назад
Под Великим Устюгом психопаты расстреляли коробку с 20 кошками
Пьяный череповчанин катался на иномарке по тротуарам
В Череповце автомобилисты задумали флешмоб
В Вологде продолжаются бесплатные интерактивные экскурсии по микрорайонам
В Белозерске вандалы разрушили детскую площадку
В Череповце по площади Химиков бешено носилась лошадь