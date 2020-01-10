Поэтесса Ната Сучкова презентует в Вологде книгу "Страна"
В "Воймеге", в московском издательстве, вышла в свет новая книга "Страна" известной вологодской поэтессы Наты Сучковой.
Руководителем издательства является поэт Александр Переверзин, техническим редактором выступила Ольга Тузова. А дизайн текущей серии книг издательства выполняет вологжанин, живущий в Ростове-на-Дону, Антон Черный.
Для Наты книга стала четвертой, изданной в "Воймеге".
"Не знаю, я, наверное, какой-то рекордсмен в этом смысле, ну и, конечно, редкостный счастливчик!"- прокомментировала поэт, принимая наши поздравления. Кстати, все предыдущие книги уже давно стали раритетами - тиражи мгновенно расходятся по рукам ценителей поэзии.
Интересно, что в этом году стихотворение поэтессы вошло в шорт-лист самой громкой поэтической премии года - премии "Поэзия". Она вручалась впервые и пришла на смену премии "Поэт", которую выдавали "по совокупности заслуг" - главным образом за многолетнее служение поэзии. Новая награда вручалась за лучшее стихотворение года. Организаторы собрали все "лучшее из того, что создаётся сегодня в пространствах традиционных поэтических практик", написанное в 2018 году. Туда вошло и одно из стихотворений Наты, которое, в свою очередь, опубликовано в только что вышедшей книге.
Дизайн обложки выполнил вологжанин Антон Чёрный.
* * *
Был пруд, и в том пруду — полно амфибий,
— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —
загон, в котором я пасу гусей,
стрижи, что разгромили партитуру,
клянусь тобой, моя литература,
мне никаких не надо новостей!
Вот облако зависло мягкой глыбой,
есть фото: баба Маня чистит рыбу —
пузатых задремавших карасей.
Есть фото, на котором живы все.
Они как будто дымом или фоном,
слегка не в фокусе или совсем за домом,
уехали на рынок, за грибами,
ушли на озеро или стоят за баней,
и все же — где-то рядом с бабой Маней,
за ситцевой худой её спиной.
Оглянется — они стоят стеной.
И крутится щенок, как заводной,
и радуется, и немного трусит,
и котики, схороненные Люсей,
и котики, схороненные мной…
И крутит колесо своё фортуна,
и латы карасей лежат латунны.
Мне больше даже нечего просить!
За этот вдох или за этот выдох, —
— о, греки, амфибрахий и пиррихий! —
За то, что я могу их воскресить.
Говоря о Нате Сучковой, нельзя не упомянуть о публикации, посвященной ее творчеству, которая в конце минувшего года прошла в научном издании "Вестник Вологодского государственного университета". Статья открыла раздел "Литературная Вологда сегодня", героями которого стали современные поэты и писатели. Это, пожалуй, первая попытка приближения научного сообщества к ныне живущим и активно работающим, печатающимся авторам. Действительно, необычно: филологи, как правило, имеют обыкновение работать не с процессом, а с уже законченным материалом. Так что мы видим счастливое исключение.
Инициатором серии публикаций стала профессор, англист, филолог, преподаватель ВоГУ Людмила Егорова.
Презентация книги пройдет в Доме дяди Гиляя.
Как выяснилось, небольшая партия книги "Страна" Наты Сучковой уже прибыла в Вологду. Презентация пройдет в Доме Дяди Гиляя в воскресенье, 12 января. Начало в 15:00. Вход - свободный.
НАША СПРАВКА: Ната Сучкова родилась в Вологде в 1976 году. Окончила Литинститут имени А. М. Горького (2006). Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Дружба народов», альманахах «Алконостъ», «Вавилон», в антологии «Нестоличная литература» и других.
Автор книг стихов «Лирический герой» (2010), «Деревенская проза» (2011), «Ход вещей» (2014), "Страна" (2019). Стипендиат фонда А. Тепфера (2000), лауреат ауреат малой (2010) и специальной (2011) премий «Московский счет», Малой Бунинской премии 2012 года и других.
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