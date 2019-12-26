2019-12-26T14:18:55+03:00
Общество

В Вологде дом Засецких попал в хорошие руки

Дом передали в аренду Герману Якимову
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120 лет назад дом выглядел так. Сайт vologdahistory.ru.120 лет назад дом выглядел так. Сайт vologdahistory.ru.
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Еще один деревянный дом в Вологде попал в хорошие руки. Стали известны результаты торгов - известный вологодский бизнесмен и реставратор Герман Якимов стал арендатором объекта культурного наследия федерального значения. - Дома Засецких.

Как оказалось, желание отреставрировать особняк на улице Ленинградской , 12, у Германа Якимова появилось пять лет назад. Однако на торги дом выставили только в этом году. По словам Германа, около года уйдет на подготовку проекта, еще 5-7 лет на сами работы.

Сейчас дом выглядит так. Семь лет он простоял пустым. Фото: сайт Вологда.рф

Сейчас дом выглядит так. Семь лет он простоял пустым. Фото: сайт Вологда.рф

- Это самое ценное из сохранившихся деревянных зданий в Вологде, и его никак нельзя потерять, - уверен Герман Якимов.

Договор на владение и пользование деревянным особняком заключен с Росимуществом на 49 лет. В порядок дом приведет компания «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

Как подтверждают эксперты, Дом Засецких - один из лучших образцов деревянного зодчества Вологды. Дом был построен в конце XVIII века. Но только с 1 августа 1900 года дом перешел во владение действительного статского советника Николая Александровича Засецкого. Уже порядка семи лет здание пустует. Инвестор и реставратор осмотрели его, оценили объем работ. Здание планируется вернуть к первоначальному виду.

В доме сохранились изразцовые печи, одна из них завершается камином, еще две украшены арочным портиком и колоннами.

Снаружи восстановления требует фасад, кровля и фундамент.. Полное представление об объемах и способе реставрации получат после подготовки проектной документации.

Вервые за много лет памятник деревянного зодчества будет отреставрирован в Вологде на условиях аренды. Ранее Герман Якимов вложил средства в восстановление Дома купца Черноглазова по ул. Чернышевского, 17, Дома Извощикова по ул. Чернышевского, 55, оба объекта удостоены престижной премии «АРХИWOOD».

Продолжаются работы во флигеле городской дворянской усадьбы Дружинина по ул. Мальцева, 18. Эти дома являются собственностью инвестора.

- При визуальном осмотре кажется, что дом крепкий, поэтому есть надежда, что проблем со срубом не будет, – обнадежил Владимир Новоселов. Об этом сообщаети Cultinfo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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