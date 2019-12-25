2019-12-25T13:27:26+03:00
Общество

Петербургские коты художника Владимира Румянцева прибыли в Череповец

Бесплатная выставка пройдет в городской библиотеке
Иван Чухнин
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Коты Румянцева - и не коты вовсе. Они - это хорошие мы. (С)Коты Румянцева - и не коты вовсе. Они - это хорошие мы. (С)
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В Череповец приехали знаменитые питерские коты известного череповчанина - петербургского художника Владимира Румянцева. В Центральной городской библиотеке им. Верещагина подготовлена и в среду откроется выставка Владимира Румянцева "Питерские коты и НеКоты".

Напомним, художник жил и работал в Санкт-Петербурге, а родился - в Череповце, в 1957 году.

Коты Румянцева, принесшие ему славу, живут в городе на Неве, не только гуляют по крышам, как им положено, но и играют на гитре, поют, ходят на службу, здороваются с Пушкиным, рыбачат. "Коты Румянцева - и не коты вовсе. Они - это хорошие мы," - эта фраза, пожалуй, определяет ошеломляющий успех его картин.

Супруга автора представила 42 репродукции картин, а также цикл работ "НеКоты".

Владимир Румянцев - оформил и проиллюстрировал около 100 книжных изданий, побеждал в международных конкурсах юмора (Бельгия, Иран). Работал, главным образом, с акварелью. "Петербургские коты" стали визиткой северной столицы.

Художник скончался 9 октября этого года.

Выставка в череповце посвящена памяти художника. Она продлится до 20 января, посещение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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