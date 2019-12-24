2019-12-24T15:25:17+03:00
Общество

Родители вологодских школьников подали в суд на бездействие местных властей

Они почти десять лет ждут школу в своем селе
Иван Чухнин
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Школу в Девятинах не стали ремонтировать, пообещав построить новую.Школу в Девятинах не стали ремонтировать, пообещав построить новую.
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26 декабря пройдет рассмотрение необычного дела по иску родителей школьников к представителям власти. Им почти 10 лет обещали школу, но оказалось, все осталось пустыми посулами в канун тех или иных выборов.

Большое село Девятины в Вытегорском районе лишилось своей школы. Сначала, в 2010 году, она стала начальной, затем и ее закрыли. Детей возят в Белоручейскую школу на автобусе. Это в 7 километрах, но туда везут почти 150 детей, которые могли бы учиться совсем близко от дома, в Девятинах. Это для бюджета накладно, для учителей - нервно, а для школьников - неудобно и небезопасно.

Обижает вытегоров, что их все это время обманывали. Закрывая среднюю школу, чиновники обещали построить новую школу-сад. Потом закрыли и начальную, вот-вот закроют садик, но так ничего в селе и не построили.

В прошлом году селяне даже провели митинг за сохранение образовательного учреждения.

Точку поставил Градсовет, прошедший в районе. Вдруг оказалось, что в планах строительства школы в Девятинах и в помине нет. А родителей порадовали - будет строиться пристройка к зданию Белоручейской школы. Терпение и доверие к власти у девятинцев закончилось. Родители понимают, что остаться без школы - это значит дать заглохнуть селу. Они стали объединяться, чтобы отстоять право детей получать образование в своем селе.

Так как областной департамент образования сделал вид, что только что услышал о проблеме селян, в суд пойдут местные чиновники.

Фото группы "Мы за Девятинскую школу!" "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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