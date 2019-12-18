Членам ГСК «Окружной» удалось приостановить его банкротство

Членам гаражно-строительного кооператива «Окружной» удалось приостановить дело о его банкротстве. Об этом рассказали на очередной встрече владельцев гаражей, которая прошла в минувшее воскресенье в актовом зале школы № 33. Её участниками стало более 300 человек.

Перед собранием все пришедшие прошли регистрацию и получили бюллетениФото: Из архива KP.RU

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией в гаражно-строительном кооперативе «Окружной». Напомним, в октябре налоговая служба подала иск в Вологодский арбитражный суд о признании ГСК банкротом. Поводом для этого стала задолженность по налоговым платежам за землю. Кроме того, кооператив успел накопить серьёзные долги за электроэнергию. Общая сумма задолженности составляла около двух миллионов рублей.

В октябре налоговая подала иск о признании кооператива банкротомФото: Из архива KP.RU

Узнав об этом, инициативная группа кооператива стала регулярно проводить общие встречи членов ГСК, на которых людям поясняли сложившуюся ситуацию. Был разработан план действий по выходу из кризиса. Владельцам гаражей предложили оплатить по квитанциям сумму 3000 рублей. Деньги они вносили по двум направлениям: на расчетный счет кооператива и на счёт налоговой инспекции. Таким образом, за несколько недель удалось значительно снизить долг ГСК.

В ГСК накопился долг по налоговым платежам и за электроэнергию более двух миллионов рублейФото: Из архива KP.RU

«Процесс банкротства удалось приостановить. Мы перевели 350 тысяч рублей в счет погашения задолженности. Сумма долга у нас осталась меньше 300 тысяч, а процедура банкротства начинается с суммы более 300 тысяч. Налоговая оставила иск без движения, пока процесс приостановлен», - пояснил член кооператива Станислав Ровенский.

На встрече владельцев гаражей в 33 школе всех собравшихся ознакомили с положением дел на сегодняшний день, а также предложили схему дальнейших действий. Стоит отметить, что руководство кооператива участия в таких собраниях не принимает. По словам членов ГСК, они вообще давно не видели нынешнего руководителя.

Собравшимся рассказали о положении дел в ГСК в настоящее времяФото: Из архива KP.RU

«Нынешняя власть полностью бездействует и мы видим результаты этого бездействия. Так что нынешняя власть нам не нужна, нам необходима такая власть, которая будет работать, заниматься правлением, бороться с разрухой. Самая главная проблема у нас – электричество, вывоз мусора и так далее. Нужно, чтобы всё это решалось», - рассказал «Комсомолке» один из членов кооператива «Окружной».

«Нынешнюю власть я не видел целый год. Целый год! Нам надо порядок наводить. Во-первых, кооперативу необходимо нормальное правление. И нужно, чтобы люди заплатили все свои долги. Но, чтобы люди заплатили, надо, чтобы кто-то их контролировал», - поделился мнением ещё один владелец гаража в ГСК.

Пришедших на встречу оказалось больше, чем мест в актовом зале 33-й школыФото: Из архива KP.RU

Пришедшие на собрание получили бюллетени. Членам ГСК предложили проголосовать сразу по нескольким пунктам. В бланках заочного голосования 15 граф.

«В первую очередь мы продолжаем голосовать за председателя, потому что в первый раз у нас не прошло голосование. Дело в том, что в бюллетени была внесена новая информация, то есть был изменен бланк бюллетени. И по правилам получается, что они не действительны, все бюллетени должны быть одного вида. Теперь мы сделали работу над ошибками. Вообще голосуем за председателя, за правление, за ревизионную комиссию. Всех меняем», - пояснил один из кандидатов на должность председателя кооператива Станислав Ровенский.

В счёт погашения задолженности кооператива удалось перевести 350 тысяч рублейФото: Из архива KP.RU

На одной из прошлых встреч члены ГСК решили выбрать ответственного в каждом ряду гаражей. В большинстве гаражных линий они уже появились.

«Довели кооператив до полного бардака. Нужно принимать решения. И, конечно, нужно сменить власть, поменять устав. Вот лично я выдвинул свою кандидатуру на место старшего ряда, проявляю инициативу, будем работать над этим», - рассказал один из членов ГСК.

Члены ГСК голосуют по 15 пунктамФото: Из архива KP.RU

«Если порядок наведут, то всё у нас в кооперативе будет хорошо. С нынешней властью порядка нет. Основная проблема - это то, что нет электричества. Это меня очень напрягает. Обращался к руководству, говорят, что нужно решить проблемы с нынешним правлением. Считаю, что власть надо менять», - поделился мнением один из участников собрания.

Голосование по всем 15 пунктам продолжится в заочной форме. За бланками можно обращаться в первый гараж кооператива. Всю информацию также можно узнать в его официальной группе.