Необычные приключения попугая Жако, которого не было

Мошенники нашли слабое место у россиян - любовь к братьям меньшим. В Вологде полицейские раскрыли необычное дистанционное мошенничество в сети Интернет.

В июле этого года в вологодскую полицию пришла 27-летняя девушка. Она рассказала, что на одном из сайтов она увидела объявление о продаже попугая Жако.

Продавец находилась в Самарской области. Она связалась с продавцом через мессенджер. Продавец объяснила, что продает птицу из-за сложных семейных обстоятельств и прислала видеозапись и фотографии с попугаем.

При этом вопрос доставки вологжанка взяла на себя. В сети Интернет на одном из агрегаторов для поиска попутчиков вологжанка нашла заявку женщины-водителя, которая собиралась ехать в Ярославль. Вологжанка забронировала поездку и сообщила об этом продавцу. Онми договорились, что за попугая она переведет 15 тысяч рублей после того, как получит фотографию попугая в этом автомобиле.

Уже на следующий день продавец сообщил, что водитель забрала попугая. бывшая владелица птицы написала, что в качестве подарка отправила две клетки и также приложила фото.

Так что покупательница требуемую сумму на электронный кошелек.

Затем вологжанка связалась с водителем автомобиля - они договорились о встрече в Ярославле. Вологжанка простояла три часа, но попугая ей так никто и не привез. И продавец, и водитель перестали отвечать на звонки.

Так что вологжанка обратилась в полицию. Оперативники подключились к работе. Псевдопродавцом экзотической птицы оказалась жительница Московской области 1987 г.р.

Женщина пояснила, что фото и видео с попугаем скачала из интернета, также она выступила и в роли водителя.

Москвичка с другого телефона создала аккаунт на сайте поиска попутчиков. Как только покупатель перевела ей деньги, женщина сразу же удалила и объявление, и аккаунты.

Мошенница уже вернула деньги, но против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.