Новогодний шар стоимостью в полмиллиона рублей пострадал в центре города от вандалов

Вандалы испортили светящийся четырехметровый шар в центре Вологды.

Новогодняя фотозона в виде елочного шара стоимостью около 500 тысяч рублей на проспекте Победы не дождалась новгодних праздников. Она пострадала от вандалов сегодня ночью.

Конструкция погнута. Хотя утверждают собственники - шар сделан из довольно прочного металла. Наверняка пришли в негодность светящиеся элементы.

«Вчера фигура была целой... Конструкция изначально довольно прочная, закрепленна с помощью тросов и анкеров, так что случайно повредить ее довольно сложно, " - заверяют собственники.

По предварительным оценкам, восстановление шара возможно, но сделать это непосредственно на месте не получится. Конструкцию необходимо будет демонтировать и увезти на точку ремонта.

Подрядчиком, занимающимся монтажом новогодней иллюминации ООО «Компания «Амалкер» написано заявление в полицию. Поскольку работы у подрядчика городом пока не приняты, то это оборудование находится на его ответственном хранении», - прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Новогодняя фотозона стоимостью 447 тысяч рублей установлена на аллее проспекта Победы в конце ноября. Кстати, в рамках закупки новогодней

иллбюминации приобретено еще две таких конструкции – святящиеся фигуры Деда Мороза и Снеговика высотой около 3,5 метров. Они прибудут в Вологду в ближайшее время. Они будут установлены на площади Революции, сообщает пресс-служба Администрации города.