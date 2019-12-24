Пенсионеры Бывалово не хотят быть Аллой Пугачевой

Вологжанка Ольга Изюмова написала письмо президенту РФ Владмиру Путину. Целая тетрадка в клеточку, исписанная шариковой ручкой, была принесена в вологодскую приемную главы государства. Ее приняли, правда, напоследок сказали, чтобы женщина предупредила своих - чтобы больше не шли...

Тетрадка же исписана с одной целью: не допустить строительства во дворе. Вологжанам, живущим в бываловских домах на улице Ярославской досталось счастье - скверик, как выйдешь из подъезда. Но сюда планировщики "посадили" детский сад. Посадили еще в другой стране, в СССР, в 1978 году. Но реально строить его собрались спустя 40 лет. если это произойдет, то, выйдя из подъезда, жители будут выходить на проезд, ведущий к садику, а сами просто упрутся в забор.

Местные жители не против садика в принципе. Они за строительство, но на других площадках. Три варианта, где строительство им видится уместным, они предлагают властям. Но те не слышат.

Ольга Изюмова принесла в редакцию собранные подписи - за перенос садика расписались свыше 700 человек, главным образом, это жители Бывалово. Но бумажные подписи, вроде, как не в счет: на сайте администрации города затеяно электронное голосование.

- Я вот президенту от руки пишу. Какое может быть интернет-голосование? И почему вся страна будет голосовать за стройку в моем дворе?

Принесла Ольга и сборник замечательных цитат, которыми сыплют на встречах люди, которые хотят сделать жизнь в городе лучше, комфортнее и удобнее для горожан.

- Например, ответом на возражение, что нам, старым людям, нужен сквер, парк под окнами, хотя бы с одной стороны дома, пенсионеры услышали: "В вашем возрасте можно дышать через раз". Был и прямой шантаж: "Садика не хотите? Вам такую многэтажку во дворе построят, что будете жить как в Китае", - перечисляет Олльга Дмитриевна перлы тех, кого, как она считает, обязали бороться с местными жителями.

- Что они нас за Аллу Пугачеву- то принимают? - сетует пенсионерка. - В наших домах живут, главным образом пожилые люди. Нужда в детских садиках есть, но, главным образом, среди жителей новостроек - целые микрорайоны растут буквально в нескольких сотнях метрах от нас, но детские сады там не строят. Между тем, там есть площадки для строительства... А у нас ведь сети не выдержат, а ливневки и вовсе нет!

"7 статей Конституции страны нарушат, если построят здесь детский сад," - вторит соседка Ольги Изюмовой. Может, это все домыслы? Ведь прокуратура города, вдумчиво изучив генплан Воллогды, принятый в далеком 1978 году, в другой стране, ни одного нарушения не нашла и разослала в СМИ пресс-релиз, в котором заботливо подверстала информацию, распростаняемую администрацией города о том, что среди пенсионерок, живущих в непокорных домах, Аллы Пугачевы - есть: "...актуальный спрос на места в детские сады по микрорайону Бывалово в 2020 году составляет 494 человека..."