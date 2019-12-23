Спасателей Василисы Пекур наградили часами и благодарностями

Жителей Тарногского района наградили за спасение пропавшей в сентябре 2-летней девочки. И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Альберт Атабиев вручил ценные подарком всех четырех участников поисковой группы, обнаруживших 6 сентября 2019 года в лесополосе девочку. Торжественное мероприятие, прошло в администрации Тарногского района.

Напомним, девочка оставшись без присмотра, ушла с детской площадки в лес. Лишь через двое суток ее, обессиленную и искусанную насекомыми, удалось найти. Врачи поставили диагноз - обезвоживание и переохлаждение. На вертолете ее с маой транспортировали в Вологду.

За смелость, инициативу и проявленное мужество при спасении ребенка Альберт Атабиев вручил от имени Губернатора области часы рабочему общества с ограниченной ответственностью «Тарнога-лес» Евгению Романову, мастеру леса этого же предприятия Олегу Шпынову и Евгению Худякову.. Ценный подарок передан для вручения и рабочему ООО«Тарнога-лес» Виктору Головину. Все они также награждены Благодарностью руководителя следственного управления СК России по Вологодской области за добросовестность, неравнодушие и ответственность, а также неоценимую помощь, оказанную в ходе поисковой операции.

Так же Альберт Атабиев высказал благодарность всем местным жителям и волонтерам, откликнувшимся на призыв о помощи. По его словам, неравнодушие и сплоченность в беде обычных людей позволили спасти жизнь девочки. Для Вологодской области эти поиски стали беспрецедентными по своим масштабам, в них приняли участие более 400 человек. Среди тех, кто искал - сотрудники СУ СК РФ по Вологодской области, сотрудники органов внутренних дел, специалисты МЧС России, а главное, представители поисковых отрядов, волонтеры и местные жители.

За помощь, оказанную в ходе поисковой операции, были награждены ветеран труда Александр Попов, глава Заборского сельского поселения Марина Токарева, начальник ОМВД России по Тарногскому району Николай Шемякин и директор ООО «Тарнога-лес» Владимир Цуненко.

Сотрудники СУ СК России по Вологодской области навестили семью спасенной девочки. По их словам, сейчас девочка здорова и окружена заботой, После ЧП многодетной семьи оказывалась помощь, как рассказала мама девочки, благодаря волонтерам, в семье значительно улучшились жилищные условия. Пока малышка с мамой были в больнице, в квартире был сделан ремонт и заменена мебель.