В падении елки виноват ветер и питерская фирма

Около 15:00 19 декабря о ЧП в Вологде сообщил на своих страничках в социальных сетях мэр города Сергей Воропанов: на площади Революции упала ёлка.

Он пояснил подение главного символа нового года прорывом ветра.

" По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Но установить её на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки," - сообщил он.

Как было укреплено основание дерева - непонятно.

Он пояснил, что по результатам конкурса (согласно 44 ФЗ), украшение города взяла на себя фирма «Амалкер», предложив цену в два раза меньше объявленной. Результат, думаю, видят все вологжане: на 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой.

Часть шаров разбились при падении. Повреждена иллюминация.

Напомним, в Вологде "Амалкер" установила фотозону с огромным елочным шаром, но ее испортили вандалы. И вот опять...

Подрядчику не оплачена работа, так как ни один объект не передан городу.

Однако мэр города заверил: "... Мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением..."