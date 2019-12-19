2019-12-19T15:36:14+03:00
Общество

В падении елки виноват ветер и питерская фирма

Конкурс на украшение города выиграла петербургская фирма, предложив цену вдвое меньше начальной
Иван Чухнин
Поделиться:
Главная елка города рухнула на центральной площади Вологды. Страница Сергея Воропанова "ВКонтакте".Главная елка города рухнула на центральной площади Вологды. Страница Сергея Воропанова "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Около 15:00 19 декабря о ЧП в Вологде сообщил на своих страничках в социальных сетях мэр города Сергей Воропанов: на площади Революции упала ёлка.

Он пояснил подение главного символа нового года прорывом ветра.

" По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Но установить её на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки," - сообщил он.

Как было укреплено основание дерева - непонятно.

Как было укреплено основание дерева - непонятно.

Он пояснил, что по результатам конкурса (согласно 44 ФЗ), украшение города взяла на себя фирма «Амалкер», предложив цену в два раза меньше объявленной. Результат, думаю, видят все вологжане: на 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой.

Часть шаров разбились при падении. Повреждена иллюминация.

Часть шаров разбились при падении. Повреждена иллюминация.

Напомним, в Вологде "Амалкер" установила фотозону с огромным елочным шаром, но ее испортили вандалы. И вот опять...

Подрядчику не оплачена работа, так как ни один объект не передан городу.

Однако мэр города заверил: "... Мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением..."

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
В Вологодской области мужчина погиб на лесозаготовках
Из-за ветра на Вологодчине остались без света 54 населенных пункта
Машина с пьяным водителем рухнула в Шексну в Череповце
В Вологде упала главная ель города
Две недели остается до завершения акции «В новый 2020 год - без долгов!»
Против родителей младенца, потерянного возле железной дороги, возбудили уголовное дело
К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет
В деревне под Череповцом в страшном пожаре погибли мать с дочерью
На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах
Масло "Вологодское из Вологды" прошло проверку качества
Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров
Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде
Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области
В Вологде ищут похитителя кофемашины
Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича
В город металлургов прибыли танки
В Вологде сожгли дорогую иномарку
В Череповце продается ипподром
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы задержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик