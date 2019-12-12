Три автомобиля сгорели на Окружном шоссе в Вологде

В Вологде сгорели три автомашины, припаркованные во дворе дома на Окружном шоссе. Сначала загорелся "Форд Фокус", от высокой температуры сильно пострадали стоящие рядом два автомобиля.

Сообщение о ЧП во дворе дома № 17 на Окружном шоссе поступило в 23:29 11 декабря.

Пожарные оперативно прибыли на место. Рядом с Фордом, он оказался 2007 года выпуска, стояли Фольксваген Пассат и ВАЗ 2107 2010 года выпуска.

Форд выгорел полностью: у него уничтожены моторный отсек и салон, повреждено лакокрасочное покрытие. Лишь по задней части кузова можно сказать, что автомобиль был синего цвета.

От высокой температуры пострадали и соседи по парковке.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Его соседи также пострадали от высокой температуры: у них оплавились пластиковые элементы и повреждено лакокрасочное покрытие.

Предварительная причина пожара - намеренный поджог.