Три автомобиля сгорели на Окружном шоссе в Вологде
В Вологде сгорели три автомашины, припаркованные во дворе дома на Окружном шоссе. Сначала загорелся "Форд Фокус", от высокой температуры сильно пострадали стоящие рядом два автомобиля.
Сообщение о ЧП во дворе дома № 17 на Окружном шоссе поступило в 23:29 11 декабря.
Пожарные оперативно прибыли на место. Рядом с Фордом, он оказался 2007 года выпуска, стояли Фольксваген Пассат и ВАЗ 2107 2010 года выпуска.
Форд выгорел полностью: у него уничтожены моторный отсек и салон, повреждено лакокрасочное покрытие. Лишь по задней части кузова можно сказать, что автомобиль был синего цвета.
От высокой температуры пострадали и соседи по парковке.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Его соседи также пострадали от высокой температуры: у них оплавились пластиковые элементы и повреждено лакокрасочное покрытие.
Предварительная причина пожара - намеренный поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU