2019-12-11T16:19:17+03:00
Общество

Как сэкономить на проезде по трассе М-11 «Нева» от Москвы до Санкт- Петербурга

В ноябре завершено строительство - открыт последний, 8-й этап, автомагистрали.
Иван Чухнин
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Фото: архив «Автодор - Платные Дороги»Фото: архив «Автодор - Платные Дороги»
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Официально открылась трасса М-11 «Нева» (Москва - Санкт-Петербург), которая стала первой дорогой, построенной в постсоветской истории нашей страны с нуля. В торжественной церемонии принял участие председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, который и запустил движение по трассе.

Напомним, на открытии 8-го этапа автомагистрали М-11 присутствовал глава государства Владимир Путин. Новая дорога не только сблизила две столицы, но и кардинально поменяла менталитет водителей, показав и доказав, что путешествовать на машине можно безопасно и с удовольствием. Проезд по ней платный, но у водителей есть возможность сэкономить.

Стоимость поездки с 58 по 684 км трассы для легковых машин в рабочий день с транспондером T-pass составит 781 рубль, при оплате наличными и банковской картой стоимость будет выше - 1270 рублей. В выходной день проезд с транспондером T-pass по этому маршруту составит 844 рубля, наличными и банковской картой - 1370 рублей. Оплата проезда седьмого и восьмого этапов от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей круглосуточно в рабочий день составит 304 рубля при оплате транспондером T-pass, 380 рублей - наличными и банковскими картами.

Фото: архив «Автодор - Платные Дороги»

Фото: архив «Автодор - Платные Дороги»

К тому же «Автодор - Платные Дороги» объявила новогоднюю акцию для всех российских автомобилистов. В частности, до 31 декабря транспондеры T-pass будут продаваться со скидкой 30 процентов.

Акция действует во всех центрах продаж и обслуживания, расположенных на платных участках, а также в дополнительных офисах, мобильном пункте продаж «Автодор - Платные Дороги» и онлайн на официальном сайте www.tpass.me .

Условия участия в акции достаточно просты: для получения скидки необходимо назвать промокод «PROMO30». Его же необходимо ввести при оформлении покупки онлайн - в поле «Код купона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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