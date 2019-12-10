В Никольске спасатели не приехали на вызов: в реке Юг утонула собака

О трагедии на реке Юг в Никольске рассказал портал Город Во. На реке в начале месяца появился лед, а сейчас из-за оттепели лед стал тонким, появились промоины.

В одной из них под мостом на глазах людей тонула собака. Очевидцы, не в силах помочь, вызвали по телефону спасателей. Но помощь специалистов так и не пришла.

Никольчане рассказывают, что псина отчаянно боролась за жизнь, барахталась в ледяной воде, пыталась вылезти на лед. Но более получаса среди льда отняло силы животного и пес погиб - его утащило под лед.

«Сегодня наблюдал вот такую картину, беспомощная собака тонула в реке на улице Энергетиков у подвесной лавы. Я позвонил в МЧС, там сказали: «Вызов принят». Я ждал минут 30, никто не приехал», — сообщил свидетель трагедии на воде Павел, еще раз несколько раз набиравший номер спасателей.

Очевидцы - Павел, женщина и двое молодых людей, пытались помочь псу вылезти из ледяной ловушки: бросали на лед найденные на берегу доски. Но животное так и не смогло зацепиться...

"Комсомолка" ждет официальных комментариев от спасателей: обязаны ли спасатели спасать животных? Что делать в этом случае людям?

Как сообщает коллега, в ее практике был случай, когда собаку из полыньи полез спасать не выдержавший зрелища ребенок. И тогда плыть пришлось его матери...