"Будни и бредни": так назвала свою новую книгу поэтесса Ольга Фокина
В Вологде, в издательстве Вадима Никитина вышла книга Ольги Фокиной "Будни и бредни". Летом презентация книги проходила в Архангельской области в фестивале, который посвящен творчеству поэтессы. В Вологде книга любителям поэзии была представлена в минувшие выходные.
Кстати, название сборника вызвало споры у тех, кто книгу не держал в руках: "Это сатирические стихи?" "Бредни? Даже зарифмованные мысли как-то слишком самоиронично ..." Кто-то считал, что бредни - имеет отношение к рыболовным снастям. В результате оказалось все не совсем так. Название книге дало стихотворение, внешне похожее на стихи Марины Цветаевой. И весьма непохожее на все то, что пишет Ольга Александровна:
Книга была презентована в Архангельской области минувшим летом.Фото: Евдокия САХАРОВА
Именно это стихотворение дало название сборнику.Фото: Евдокия САХАРОВА
Как прокомментировала новую книгу поэтесса: "Это моя свободная книжка, не по заданию, будни и бредни - это о том, что происходит вокруг..."
Презентация книги прошла в небольшом, не пафосном зале Вологды - на улице Ленинграждской,8 . Зал был полон, но людей могло бы быть больше - в последнее время в Вологде Ольгу Александровну сложно услышать со стихами - сама не напрашивается на выступления, а организаторы как-то не настаивают... И, видимо, зря.
Накануне презентации прошла информация, что самого автора на мероприятии может и не быть - по состоянию здоровья. Но, как и положено человеку поколения, пережившего годы военного лихолетия и перестройку, Ольга Александровна собралась и пришла. Читала стихи, отвечала на вопросы, отстояв, как солдат, вечер - более двух часов непрерывного диалога, песен, стихов...
На рыбалке. Фотографии для книги сделаны Дианой Никитиной.Фото: Евдокия САХАРОВА
Кстати, книга включает не только стихи, но фотографии, сделанные внучкой поэтессы - Дианы Никитиной. Например, Ольга Александровна с удочкой. Оказалось, бывали у рыболова и очень удачные походы - в той же речке Сондоге ей не раз удавалось обмануть хариусов.
С внучкой коло бани в деревне Корниловой Верхнетоемского района. Фотографии для книги сделаны Дианой Никитиной.Фото: Евдокия САХАРОВА
На встречу пришли старые друзья - в том числе те, кто еще в конце 80-х годов прошлого века в одной команде объехал практически всю область с творческими вечерами Ольги Фокиной. Мероприятия неизменно собирали полные залы райцентровских домов культуры. Кое-где приходилось вечер повторять дважды.
На нынешней презентации все повторилось: напечатанный тираж расхватали за считанные минуты, очевидно, любовь к поэтессе с годами не пропала.
В последние годы Ольга Александровна живо интересуется происходящим в стране, в стихах настойчиво звучит гражданская нота.
Одно из популярных стихотворений в социальных сетях касается происходящего в Шиесе - станции, находящейся вблизи родины поэтессы, где она проводит все летние месяцы. Там есть вот такие строки:
"...Москва свои отбросы
Решила закопать
В архангельские плёсы,
Чтоб чистенькою стать.
Архангельские взвыли:
- Москва, да ты чего!?
У нас дерьма да гнили
Хватает своего! –
Но что до нас Москве-то?
Она – давно не мы:
Она – царица света,
А мы – исчадье тьмы,
Она от нас - алмазы,
Рыбёшку, лес и газ,
А нам она – миазмы
На веки… про запас…"
(Отрывок стихотворения со страницы группы https://vk.com/event183510773)
ИСТОЧНИК KP.RU