"Будни и бредни": так назвала свою новую книгу поэтесса Ольга Фокина

В Вологде, в издательстве Вадима Никитина вышла книга Ольги Фокиной "Будни и бредни". Летом презентация книги проходила в Архангельской области в фестивале, который посвящен творчеству поэтессы. В Вологде книга любителям поэзии была представлена в минувшие выходные.

Кстати, название сборника вызвало споры у тех, кто книгу не держал в руках: "Это сатирические стихи?" "Бредни? Даже зарифмованные мысли как-то слишком самоиронично ..." Кто-то считал, что бредни - имеет отношение к рыболовным снастям. В результате оказалось все не совсем так. Название книге дало стихотворение, внешне похожее на стихи Марины Цветаевой. И весьма непохожее на все то, что пишет Ольга Александровна:

Книга была презентована в Архангельской области минувшим летом.Фото: Евдокия САХАРОВА

Именно это стихотворение дало название сборнику.Фото: Евдокия САХАРОВА

Как прокомментировала новую книгу поэтесса: "Это моя свободная книжка, не по заданию, будни и бредни - это о том, что происходит вокруг..."

Презентация книги прошла в небольшом, не пафосном зале Вологды - на улице Ленинграждской,8 . Зал был полон, но людей могло бы быть больше - в последнее время в Вологде Ольгу Александровну сложно услышать со стихами - сама не напрашивается на выступления, а организаторы как-то не настаивают... И, видимо, зря.

Накануне презентации прошла информация, что самого автора на мероприятии может и не быть - по состоянию здоровья. Но, как и положено человеку поколения, пережившего годы военного лихолетия и перестройку, Ольга Александровна собралась и пришла. Читала стихи, отвечала на вопросы, отстояв, как солдат, вечер - более двух часов непрерывного диалога, песен, стихов...

На рыбалке. Фотографии для книги сделаны Дианой Никитиной.Фото: Евдокия САХАРОВА

Кстати, книга включает не только стихи, но фотографии, сделанные внучкой поэтессы - Дианы Никитиной. Например, Ольга Александровна с удочкой. Оказалось, бывали у рыболова и очень удачные походы - в той же речке Сондоге ей не раз удавалось обмануть хариусов.

С внучкой коло бани в деревне Корниловой Верхнетоемского района. Фотографии для книги сделаны Дианой Никитиной.Фото: Евдокия САХАРОВА

На встречу пришли старые друзья - в том числе те, кто еще в конце 80-х годов прошлого века в одной команде объехал практически всю область с творческими вечерами Ольги Фокиной. Мероприятия неизменно собирали полные залы райцентровских домов культуры. Кое-где приходилось вечер повторять дважды.

На нынешней презентации все повторилось: напечатанный тираж расхватали за считанные минуты, очевидно, любовь к поэтессе с годами не пропала.

В последние годы Ольга Александровна живо интересуется происходящим в стране, в стихах настойчиво звучит гражданская нота.

Одно из популярных стихотворений в социальных сетях касается происходящего в Шиесе - станции, находящейся вблизи родины поэтессы, где она проводит все летние месяцы. Там есть вот такие строки:

"...Москва свои отбросы

Решила закопать

В архангельские плёсы,

Чтоб чистенькою стать.

Архангельские взвыли:

- Москва, да ты чего!?

У нас дерьма да гнили

Хватает своего! –

Но что до нас Москве-то?

Она – давно не мы:

Она – царица света,

А мы – исчадье тьмы,

Она от нас - алмазы,

Рыбёшку, лес и газ,

А нам она – миазмы

На веки… про запас…"

(Отрывок стихотворения со страницы группы https://vk.com/event183510773)