50 человек работают в месте обрушения моста в Вологодской области

Как сообщала "Комсомолка", 6 декабря в реку вместе с мостом упала тяжелая техника. ЧП случилось в Бабаевском районе.

В первую очередь необходимо убрать технику с моста.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пресс-служба Управления МЧС предоставило исчерпывающую информацию о произошедшем. Сообщение о ЧП поступило дежурному в 08:05 от ЕДДС Бабаевского района. При проезде через мост в районе деревни Сиуч через реку Сиуч тяжеловесной техники, которая принадлежит ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» произошло повреждение деревянной опоры моста, было нарушено дорожное полотно. Мост накренился, трал вместе с перевозимым гусеничным трактором рухнул в реку.

Мощный кран уже прибыл на место.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как оказалось, мост был построен частным лицом и является неучтенным. Есть версия, что в настоящее время проводится процедура постановки моста на баланс области. Но он так и не был оборудован ограничительными знаками.

На место прибыла спецтехника и специалисты. Сейчас осуществляются работы по эвакуации техники - грузовика с тралом с поврежденного моста.

Для временного моста необходимы трубы.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Начались раоты по сооружению временного моста: работают 2 экскаватора по планировке подъездных путей, в готовности 7 самосвалов, 1 кран, 1 трубоукладчик. Планируется в русло реки уложить трубы диаметром 1400 для пропуска воды, сделать подсыпку и сформировать дорожное полотно с последующей укладкой плит. Временный мост будет возведен, ориентировочно, уже 6 декабря к 21:00.

Речку попробуют заставить течь по двум трубам.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Что касается поврежденного моста, он будет демонтирован, а затем восстановлен в полном объеме в течении 7-9 суток.

Как сообщает МЧС, русло реки имеет ширину 10 метров, глубина 1,5-2 метра. К ликвидации последствий привлечено 50 человек, 19 единиц техники. Жизнеобеспечение населения не нарушено, отрезанных населённых пунктов нет, имеется объезд. В ДТП никто не пострадал.