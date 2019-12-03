2019-12-08T16:49:28+03:00
Общество

Травма на производстве: как помогают пострадавшим в Вологодской области?

«Комсомольская правда» и Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) провели «круглый стол», где обсудили профилактику несчастных случаев на рабочих местах и развитие государственных социальных услуг
Иван Чухнин
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На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Яна ЧУРАКОВАНа «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Яна ЧУРАКОВА
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ВЕКТОР НА ПРОФИЛАКТИКУ

И. о. управляющего Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Анастасия Сурогина подчеркнула, что заданный в настоящее время вектор развития системы - переход от возмещения вреда к профилактике его возникновения.

Для стимулирования страхователей к созданию безопасных условий труда региональное отделение Фонда устанавливает страхователям скидки к страховым тарифам, возмещает расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма.

Если все-таки ЧП случилось, пострадавшему, а в случае его смерти - иждивенцам назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплачиваются дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

Статистика такова: в 2018 году в Вологодской области страховыми признаны 658 случаев, из них 77% - несчастные случаи на производстве, 151 профессиональное заболевание. 85% несчастных случаев повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью. 62 случая отнесены к категории тяжелых, 15 работников погибли.

Всего на 1 октября 2019 года 4200 человек получают от регионального отделения страховое обеспечение, из них 246 - по потере кормильца. 1148 человек нуждаются в реабилитации.

В страховом обеспечении пострадавших региональное отделение применяет два подхода:

• комплексный характер реабилитационных мероприятий, включающих в себя как медицинскую, так и социальную, трудовую реабилитацию;

• своевременное информирование пострадавших о праве на получение государственной услуги. Это осуществляется как благодаря «персональному информационному навигатору», а также работе реабилитационных менеджеров, которые курируют пострадавших.

По словам Анастасии Александровны, реализация пилотного проекта «Реабилитационный менеджмент» позволяет уже сегодня говорить о том, что работники, получившие тяжелейшие травмы на производстве, находятся под надежной защитой.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ

Как рассказал Михаил Чумаков, заведующий отделом Вологодского филиала Протезно-ортопедического предприятия, в производстве находятся протезы, разработанные еще в советские времена, и современнейшие, довольно дорогостоящие с использованием комплектующих иностранного производства. Большое достижение предприятия - производство высокотехнологичных протезов, которые позволяют инвалидам максимально адаптироваться в социуме и продолжить трудовую деятельность. В 2019 году региональное отделение совместно с Протезно-ортопедическим предприятием обеспечило пострадавшего высокотехнологичным бионическим протезом кисти с внешним источником энергии стоимостью более 5 млн рублей.

В заключение Михаил Чумаков представил жителя Грязовецкого района Олега Макаревича, получившего тяжелейшую травму в 90-х годах на железной дороге. Сейчас Олег работает, правда, по своей первой специальности - парикмахером. Весь день быть на ногах ему помогает современный протез, автомобиль он получил также с помощью ФСС, каждый год он восстанавливает здоровье в санатории. Олег воспитывает детей, занимается спортом.

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Мировая практика показывает, что к труду возвращается 80% пострадавших на производстве. В настоящее время в Вологодской области этот показатель почти достигнут: в 2016 году к труду возвращалось 68% травмированных на рабочих местах, в 2017 году - 76%, в 2018 году - 71%, в 2019 году ожидается, что данный показатель будет не ниже 75%.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что «круглый стол» помог обменяться информацией, должен задать новый вектор развития в сфере защиты работников на производстве. Были подняты и проблемы - о возможном расширении штата реабилитационных менеджеров, о сложности получить путевку в специализированный санаторий для ожоговых больных, о возможности сокращения времени получения услуг в протезном предприятии. Все эти проблемы решаемы и важно их вовремя поднять.

- Законодательство всегда несколько отстает от жизни. Но ожидаются новые законы, которые, несомненно, дадут новый импульс для охраны труда, снижения производственного травматизма и смертности на рабочих местах.

Сокращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - ключевая задача как регионального отделения, так и Фонда социального страхования в целом, - заверила присутствующих и. о. управляющего Анастасия Сурогина.

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