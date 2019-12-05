Картины Николая Сажина с изображением Тотьмы путешествуют по миру

Сразу две картины известного тотемского художника Николая Сажина путешествуют по Европе. Сейчас они переезжают из Хельсинки в Стокгольм.

Две работы - одна из них с панорамой Тотьмы, другая - с аркой Спасо-Суморина монастыря, были отобраны для участия в масштабном выставочном проекте организации «Настоящая Россия».

С 2017 года свое путешествия начала выставка «АртПередвижение», составленная из работ художников из малых городов России. Ее уже увидели жители Истры, Можайска, Гагарина, Вязьмы, Витебска, Минска, Тракая (Литва), Риги, Таллинна. А недавно выставка прибыла в столицу Финляндии - Хельсинки. Следующей остановкой выставки «АртПередвижение» будет Стокгольм, затем другие города Европы, а завершится путешествие в Иерусалиме.

Николай Прокопьевич Сажин родился в Тотемском районе, с 1968 года постоянно живет и работает в Тотьме. Произведения художника находятся в собраниях Вологодской областной картинной галереи, сообщает Тотемское музейное объединение.