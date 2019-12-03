Николай Валуев откроет матч чемпионата России на обновленном вологодском стадионе

Масштабный ремонт завершается на стадионе «Динамо» в Вологде. Уже к середине декабря стадион «Динамо» кардинально обновится, откроются дополнительные возможности и для других видов спорта.

Именно там 28 декабря пройдет матч чемпионата России по хоккею с мячом - встретятся два сильнейших клуба страны: ХК «Динамо» из Москвы и ХК «Енисей» из Красноярска. Вологодский стадион стал второй резервной площадкой для московской команды.

«Стадион «Динамо» давно требовал ремонта. Благодаря предстоящему матчу на стадионе начнется новая жизнь. В новом спортивном сезоне «Динамо» примет спортсменов и любителей, которые занимаются футболом, легкой атлетикой, фитнесом, алтимат фрисби, workout», - прокомментировал начальник Управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Депутат Госlумы, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытно, что ремонт идет за счет спонсорских средств. Основные работы уже выполнены: заменен потолок в холле и в коридоре, отремонтированы полы, установлены новые пластиковые окна, обновлены санузлы и душевые. Стены в помещениях покрашены в

фирменные сине-белые динамовские цвета. Обновлены помещения для заточки коньков, они отделаны, согласно требованиям, металлом. Будут установлены шкафчики в раздевалках и уложено специальное напольное прорезиненное покрытие в коридорах.

«Для матча заказано современное оборудование. С завода в Нижнем Новгороде привезут хоккейные ворота, бортики, скамейки для запасных и специальные кабинки с подогревом для судей матча и игроков-штрафников. У второго поставщика мы заказали

специальные заградительные сетки. Они необходимы для безопасности игроков, так как данный вид спорта - контактный. Столбы для сеток уже установлены на поле, на них натянуты тросы. Ждем устойчивых минусовых температур и снега, чтобы

начать заливку катка. Снега должно выпасть минимум 10 см, чтобы образовалась «подушка», - сообщил л директор МАУ «Стадион «Динамо» Сергей Блинов.

Впервые за долгие годы поле будет залито полностью, как требуют правила хоккея с мячом. Под слоем льда окажутся также четыре беговые дорожки.

Как сообщает пресс-служба администрации города, инициатива провести в Вологде матч по этому виду спорта принадлежит Всероссийской федерации хоккея с мячом и Управлению физической культуры и массового спорта Администрации Вологды при поддержке мэра Вологды Сергея Воропанова.

Как стало известно, 28 декабря матч откроет прославленный боксер, вице-президент Всероссийской федерации хоккея с мячом Николай Валуев.

Кстати, стоимость билета составит всего 100 рублей, для детей до 14 лет вход будет свободный.