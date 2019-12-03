Новые технологии помогают предупредить несчастные случаи на производстве

«Комсомольская правда» и Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) провели «круглый стол», где обсудили профилактику несчастных случаев на рабочих местах и развитие государственных социальных услуг. В ходе обсуждения представители дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» рассказали о профилактике несчастных случаев, о системе безопасности, которая создана на предприятии, о новых технологиях, внедрение которых не может не давать положительных результатов.

По словам менеджера по обучению УОТ, ПБ и Э Татьяны Цивинской, ставка делается на цифровые технологии. Туда входят и ежедневное тестирование на знание техники безопасности, и создание виртуального пространства, где работники могут проиграть возможные опасные ситуации на производстве, а также установка «умных» видеокамер, которые не только отслеживают нахождение рабочих в опасной зоне, но и способны предупредить несчастный случай.

Представители медсанчасти «Северсталь» рассказали, как ведется лечение пострадавших на предприятиях, их реабилитация. Цель ставится высокая: возвращение к труду работника после несчастного случая. Заведующий травматологическим отделением Дмитрий Рябов заверил, что делается все, чтобы минимизировать последствия травм. Для этого, в частности, важно как можно быстрее доставить пациента квалифицированным специалистам, вооруженным современной техникой. Заведующий ожоговым центром Роман Кочин рассказал о своем центре, кстати, единственном в области укомплектованным передовым оборудованием. Туда доставляют пострадавших из всех районов региона, используя в том числе авиацию.

Как подчеркнули врачи, важно, для того чтобы вернуть пострадавшего к полноценной жизни, к труду, больной не застревал в районных больницах, своевременно получал весь комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий на самом высоком уровне.

Дополнил врачей старший менеджер по охране труда «Северстали» Николай Румянцев. Он сообщил, что, например, маршрут «Скорой» до любой точки промплощадки продуман до мелочей, диспетчер следит, чтобы «Скорая» не потеряла драгоценных минут, например, на железнодорожных переездах, предусмотрены фельдшерские пункты, для медиков обязателен сопровождающий, решающий все вопросы по беспрепятственному проезду.