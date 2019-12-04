Родственники Даниила Репина получают соболезнования и... оскорбления

Похороны Даниила Репина, 27-летнего вологжанина, которого искали 9 месяцев, состоялись в минувший понедельник на городском кладбище. Родные все это время получают соболезнования и... оскорбления

Фото из семейного архива - ориентировочно 2009 год.

Чуть более месяца потребовалось следователям, чтобы провести необходимые экспертизы. В частности, генетическая экспертиза подтвердила личность погибшего мужчины.

Из семейного архива.

Напомним, останки человеческого тела были обнаружены в Вологодском районе. Мягких тканей не сохранилось, но разбросанные вещи и остатки одежды, брелок к ключам автомобиля с госномером регистрации указывали, что это Даниил. Однако все ждали результаты ДНК-экспертизы...

Кроме того, была проведена медико-криминалистическая экспертиза, которая не выявила каких-либо повреждений, свидетельствовавших о криминальных причинах смерти мужчины.

Как уточняет СУ СК РФ, останки были обнаружены в октябре, в лесополосе в 62 метрах от дорожного полотна трассы Вологда - Череповец, перед отвороткой на поселок Стризнево.

Первое время поиски велись недалеко от найденной машины.

Даниил прошел более 10 километров от места, где обнаружена его застрявшая автомашина.

Сейчас следователи завершают расследование уголовного дела. "После тщательного анализа всей добытой по делу информации и сопоставления ее с заключениями указанных и иных экспертиз следователи дадут юридическую оценку произошедшему и примут процессуальное решение," - собщает пресс-служба СУ СК РФ.

Родные уверены, что причину гибели просто не смогли определить - прошло много времени. Вот что пишет родственница погибшего: "При странных обстоятельствах пропал в Вологодском районе 11 января 2019 года. Спустя 9 месяцев останки обнаружены рядом с шоссе Новая Ладога. Причина смерти экспертами не установлена. Само место и некоторые детали сообщают о следующем: выйдя к шоссе и перейдя его, успел пройти в сторону Вологды примерно километр по правой стороне, около отбойников в низине сбила машина, сбившие оттащили в лес так, чтобы с трассы увидеть было невозможно. Снись им, Даня, до конца их земных дней, не отпускай их сознание до раскаяния, до покаяния..."

В социальных сетях вологжане выражают соболезнование родным и близким. У Даниила остались жена, дети. Маме Даниила сегодня исполняется 51 год.

За время поисков на место выезжали десятки людей, в том числе волонтеры поисковики из Вологды, Сокола и Череповца, курсанты ВИПЭ, полицейские и просто неравнодушные граждане. Но тело нашли чуть дальше, чем предполагалось, и на другой стороне трассы. Его обнаружил мужчина, отправившийся в лес за чагой.

Поиски обсуждались в социальных сетях, выдвигались всевозможные версии.

Тело Данила нашли возле трассы Вологда-Череповец.Фото: Евдокия САХАРОВА

К сожалению, не обошлось без оскорблений. Так, накануне похорон родные получили очередную порцию посланий от женщины, представившейся сотрудницей УФСИН. В свое время она предлагала свои услуги по поискам пропавшего в частном порядке, но получила отказ. Как стало известно "Комсомолке", такая женщина действительно работает в системе и "состоит на хорошем счету".