В воскресенье в Вологде из-за забега ограничат движение транспорта

В воскресенье, 1 декабря, в Вологде пройдет массовый забег "Бегущая Вологда". Из-за мероприятия на 17 улицах Вологды временно ограничат движение транспорта.

Вологжанам необходимо заранее продумывать пути объезда на время проведения спортивного мероприятия.

Забег будет проходить с 10:00 до 13:00 на 17 улицах центральной и заречной частях города.

Программа мероприятий уже утверждена.Фото: администрация города Вологды

Так, закроют проезд

по ул. Сергея Орлова - на участке от улицы Ленинградской до улицы Лермонтова;

по ул.Чернышевского - от ул. Сергея Орлова до ул. Гоголя;

по ул. Гоголя - на участке от ул. Рубцова до ул. Самойло;

по ул. Самойло - на участке от ул. Гоголя до набережной VI Армии;

по набережной VI Армии - на участке от ул.Самойло до ул. Рубцова;

по улице Рубцова - на участке от улицы Гоголя до набережной VI Армии.

Перекрыты участки:

улицы Лермонтова - от ул. Сергея Орлова до Пречистенской набережной;

Пречистенской набережной - от ул. Лермонтова до ул. Предтеченской;

улицы Зосимовской - на участке от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской;

улицы Ленина - от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова;

улицы Лермонтова - от Пречистенской набережной до ул. Предтеченской;

улицы. Галкинской - на участке от ул. Предтеченской до ул.Ленина;

запрещено движение по площади Возрождения;

по улице Мира - от ул. Козленской до ул.Сергея Орлова;

по проспекту Победы - на участке от улицы Мира до улицы Воровского;

по улице Воровского - от проспекта Победы до ул. Ударников;

по улице Маяковского - на участке от ул. Воровского до ул. Ленинградской;

по улице Бурмагиных - от ул. Маяковского до ул. Ударников.

Изменения коснутся и движения общественного транспорта. С 8 до 15 в связи с проведением легкоатлетического забега будет перенаправлено движение общественного транспорта по маршрутам № 8, № 16, № 17, № 22, № 28, № 36.

Напомним, что в этом году полумарафон «Бегущая Вологда» проходит в Вологде в третий раз.

Организаторы проложили маршруты для взрослых - на 5, 10 и 21 км, на 500 метров - для детей, забег на 2020 метров - для всех желающих, также подготовлены дистанции для детей с нарушениями развития и для любителей скандинавской ходьбы.

На сегодня желание поучаствовать в легкоатлетическом состязании выразили более 1300 любителей и профессионалов бега в возрасте от 4 до 82 лет, сообщает пресс-служба Администрации Вологды.