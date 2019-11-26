Осталось несколько дней для подачи заявлений пострадавшими от подтопления в Вологодском районе

В Вологодском районе заканчивается прием заявлений от граждан, пострадавших от подтопления. Об этом сообщает информационный центр администрации Вологодского района. По принятым заявлениям проводится обследование, определяется степень утраты имущества. Затем акты обследования утраченного имущества рассматриваются комиссией.

Сеййчас продолжается работа комиссии по оценке ущерба и установлению границ подтопления.

Люди, имуществу которых был нанесен ущерб, до 1 декабря могут подать заявления в Администрации района, через любое отделение МФЦ или обратиться в БУ СО ВО «КЦСОН г. Вологды и Вологодского района» (Герцена, 63-А, 3 этаж, 305 кабинет, т 72-86-47).

Сейчас принято более 90 заявлений. Получить компенсацию могут не все. Заявитель должен являться собственником жилого дома, причем дом является единственным жильем и местом постоянного проживания и регистрации заявителя.

Тем, кто не имеет оснований на получение компенсаций, будет оказываться помощь строительными материалами. При этом активно помогают пострадавшим от паводка волонтеры, их работу координирует Молодежный парламент Вологодского района.

Напомним, 6 ноября произошел резкий уровень подъема воды в реках. Были подтоплены населенные пункты, в томч силе в деревне Новое Сосновского сельского поселения пострадал коттеджный поселок «Сосновый берег», построенный вопреки предупреждениям специалистов, с попустительства властей. На место выезжал заместитель губернатора Владимир Рябишин.

Вода зашла в дома деревни Водогино сельского поселения Сосновское; деревни Дудинское, деревни Михальцево Майского сельского поселения; деревни Захарово сельского поселения Подлесное; деревни Шеломово Старосельского сельского поселения.