Под Вологдой трактор с навозом рухнул в реку с моста

Трактор с навозом попал в ДТП. Он упал с моста. ДТП случилось в Вологодском районе 2 декабря. О ЧП сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в 14:00 на 14-м километре автодороги Семенково - Заря. Техникой с груженой навозом телегой управлял 40-летний тракторист.

Тяжелый прицеп спас водителя от возможной гибели.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Трактор ХТЗ потерял управление , пробил ограду моста и упал в реку Поченга.

Движение по дороге было ограничено.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

От падения в воду трактор спасла телега с грузом. Прицеп остался на проезжей части и удержал трактор. Благодаря грузу тракторист избежал травм, а может и гибели.