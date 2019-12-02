2019-12-02T17:50:34+03:00
Общество

Под Вологдой трактор с навозом рухнул в реку с моста

Экологической катастрофы удалось избежать
Иван Чухнин
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Трактор рухнул с моста и повис.Трактор рухнул с моста и повис.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Трактор с навозом попал в ДТП. Он упал с моста. ДТП случилось в Вологодском районе 2 декабря. О ЧП сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в 14:00 на 14-м километре автодороги Семенково - Заря. Техникой с груженой навозом телегой управлял 40-летний тракторист.

Тяжелый прицеп спас водителя от возможной гибели. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Тяжелый прицеп спас водителя от возможной гибели.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Трактор ХТЗ потерял управление , пробил ограду моста и упал в реку Поченга.

Движение по дороге было ограничено. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Движение по дороге было ограничено.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

От падения в воду трактор спасла телега с грузом. Прицеп остался на проезжей части и удержал трактор. Благодаря грузу тракторист избежал травм, а может и гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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