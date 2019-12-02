Под Вологдой трактор с навозом рухнул в реку с моста
Трактор с навозом попал в ДТП. Он упал с моста. ДТП случилось в Вологодском районе 2 декабря. О ЧП сообщает областное УМВД.
Инцидент произошел в 14:00 на 14-м километре автодороги Семенково - Заря. Техникой с груженой навозом телегой управлял 40-летний тракторист.
Тяжелый прицеп спас водителя от возможной гибели.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Трактор ХТЗ потерял управление , пробил ограду моста и упал в реку Поченга.
Движение по дороге было ограничено.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
От падения в воду трактор спасла телега с грузом. Прицеп остался на проезжей части и удержал трактор. Благодаря грузу тракторист избежал травм, а может и гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU