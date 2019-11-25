В Вологде запретили выход на лед

В Вологде запрещен выход на лед. Чтобы предупредить нарушения, были установлены предупреждения.

25 информационных табличек, извещающих о запрете выхода на лед людей и выезда автомобилей, установили сотрудники Центра гражданской защиты населения.

Они появились в местах, где вологжане предпочитают переходить реку, а также у прудов в Кремлевском саду, парке Ветеранов, Фрязиновском парке, на ул. Дзержинского и на ул. Строителей в Прилуках.

Как сообщают спасатели, лед на водоемах на данный момент крайне непрочный. По данным сотрудников Центра гражданской защиты в разных местах его толщина достигает от 3 до 5 см, при том что выдержать вес человека способен ледовый покров толщиной от 7 см и выше.

Спасатели просят родителей обратить особенно пристальное внимание на поведение детей. В случае появления ребенка в опасной близости от рек и прудов важно немедленно сообщать по телефону 112. Пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, в Вологде будет действовать запрет выхода на лед. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, сообщает. пресс-служба Администрации города Вологды.