2019-11-22T18:30:38+03:00
Общество

В Череповце у поликлиники стоят ворота без забора, но с навесным замком

Сооружение вызвало интерес в социальных сетях
Иван Чухнин
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Как и положено, ворота в поликлинику на ночь запираются тяжелым замком. Фото: группа Город Че "ВКонтакте"Как и положено, ворота в поликлинику на ночь запираются тяжелым замком. Фото: группа Город Че "ВКонтакте"
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В Череповце перед одной из поликлиник появились железные ворота с замком, при этом забора нет. Каждый вечер сторож запирает их на висячий замок, а утром открывает.

Фотографии загадочных ворот вызвали интерес в соцсетях. Появились многочисленные фотожабы, где возле ворот, на газонах, стоят таблички «Осторожно: мины!».

Череповчане шутят: "Не было достопримечательности - и раз, появилась!", выдвигают версии произошедшего: "Просто в городе металлургов металл кончился!"

Как стало известно "Комсомолке", согласно проекту, вокруг поликлиники действительно должен появиться заборчик. Однако долгое время ведутся согласования с архитектурным отделом мэрии Череповца: "Как только все формальности будут утрясены, забор появится!" Так что минное заграждение скоро будет неактуально.

Как сказали в поликлинике, череповчане проявили себя весьма культурными людьми: газон слева и справа от ворот практически не пострадал.

А в Вологде тоже есть ворота без забора! Фото Вологда-портал.

А в Вологде тоже есть ворота без забора! Фото Вологда-портал.

К слову, в Вологде тоже есть подобная достопримечательность. Но это не ворота, а кованые двери. Стоят они на набережной реки в центральной части города. Возле них также нет ни забора, ни стен. Их городу на день рождения подарили кузнецы. Установлены они на постаменте, арт-объект в народе называется "Ворота в небо".

Вологжане не советуют заимствовать череповчанам такое название для ворот в лечебное учреждение. А уж если у кого вырвется - постучите три раза по металлу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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