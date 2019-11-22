В Вологде закошмаренный предприниматель угрожал самосожжением

В Вологде огромная государственная машина уже полгода пытается, но не может закрыть питейное заведение на улице Возрождения, 72. Дело дошло до центральных телеканалов и угрозы закошмаренного предпринимателя самосожжения.

Корреспондент "Комсомолки" Владимир Соловьёв встретился с владельцами паба, чтобы выяснить - что же происходит? Помещение потребовалось нужным людям? Или просто такой бизнес не имеет права на существование?

Арендаторов первого этажа трехэтажного кирпичного здания в Вологде на Возрождения, 72, семью Нарижных знают, пожалуй, все в округе. И, кстати, с ними многие здороваются. Много лет они держали здесь продовольственный магазин. Но когда буквально напротив появился супермаркет крупнейшей торговой сети, оборот резко упал, торговую точку пришлось закрыть. Подсказка, что нужно вместо нее открыть, валялась буквально под ногами: почти каждое утро на крылечке лежала пустая, а то и битая посуда: местным жителям просто негде было посидеть с пивом или сидром. Так что в освободившемся помещении Нарижные решили открыть паб.

Под новое дело было взяты кредиты, работу по максимуму они выполняли своими руками - не до жиру... И паб, где после работы можно отдохнуть, начал работу. И как говорят предприниматели, сначала все было хорошо. Но в один прекрасный день им предложили съехать. А потом началось.... На сегодняшний день количество жалоб на заведение составило около 270 Это более 200 заявлений во все мыслимые ведомства и около 70 звонков в полицию.

Казалось бы, весь дом стоит на ушах? Отнюдь. Жалобы поступают главным образом из одной и той же квартиры. Ее хозяйка с неуемной энергией за несколько месяцев на что только не пожаловалась... В отработку жалоб включились полиция и спасатели, налоговая и Роспотребнадзор, Администрация города, прокуратура, городской суд, Арбитражный суд, уполномоченный по правам ребенка, ОНФ по Вологодской области и депутатский корпус. Привлечен, похоже, несовершеннолетний воспитанник ДЮСШ. Но все по порядку.

- Женщина жалуется на громкую музыку? Но на улице ее не слышно.

Людмила Нарижных: - В свою квартиру она не впускает, но как установила жилищная инспекция, там сделана перепланировка. В квартире с окнами, выходящими на две стороны, снесена стена. Конечно же, перепланировка влияет на акустику. Похоже, за счет балкона расширена комната - то есть человек сидит практически у нас на крыльце за стеклом лоджии... В квартире нарушен тепловой контур, переделана сантехника. Это, кстати,. открытые данные.

- И как на жалобы реагируют госорганы?

Валерий Нарижных: - Повалили проверки. Как -то раз 7 человек комиссии с 12 ночи сидели в пабе до 6 утра. Написали-таки замечание: не было маркировки на швабре для зала. Еще есть такое предписание - мол, паб недоступен для инвалидов! Пандус не соответствует ГОСТу. ОК, исправим! Хотя немного задевает, что те же областная прокуратура, Арбитражный суд области вообще не имеют пандусов, а в городской прокуратуре он не по ГОСТУ раскрашен...

Валерий Нарижный недоумевает: "Почему ложные вызовы никак не наказываются ?"

- Вы говорили про провокации?

В.Н. - В полицию позвонил несовершеннолетний и сообщил, что мы продали ему пиво. А мы в это время не работали. Когда начали разбираться, почему на фотографии мальчик выходит с банкой пива в руках из нашего паба, выяснилось, что мальчик - спортсмен, между прочим, воспитанник супруга нашей беспокойной соседки и живет совсем в другом микрорайоне, а сфотографировала его с банкой пива под окнами своего тренера, конечно же, жалобщица. Это ли не провокация?

- А насчет беспорядков?

В.Н.- С тех пор как началось давление, я практически живу в пабе. У нас профессиональная служб безопасности. Я не из хлипких, но посмотрите на наших охранников. Любой желающий почесать кулаки расхочет только от одного их вида. Вневедомственная охрана всегда на связи - подключена тревожная кнопка. Кстати, с точки зрения закона, мы обязаны обеспечить порядок внутри помещения. Я же не могу быть ответственным за то, если например, вы после моего паба придете домой и будете там плохо вести. Или кто- то справит нужду у памятника Ленина, а в его кармане найдут чек моегопаба...

- У полиции, говорят, болит голова от жалоб на вас.

В.Н. - Но почему тогда они за каждый ложный вызов не штрафуют жалобщицу? Они выезжают, пишут, мол, нарушений не обнаружено. У меня на руках более десятка таких отказов. Задействована не только полиция - огромный маховик запущен. Приходят, уходят со словами:"Вы держитесь".

- Вы же ведете свое расследование. Почему, по вашему мнению, у вас такие неприятности?

В.Н.- Возникли другие претенденты на эти площади. Когда я отказался съезжать, тогда и начались эти бесконечные жалобы, проверки, провокации. Мы работаем в соответствии с законами, а от нас требуют закрыться, заткнуться и убраться. Это наш бизнес, в него вложен наш труд и деньги, а теперь и нервы. Да и правда на нашей стороне. Хоть СМИ часто передергивают факты.

- Например?

В.Н. - Пишут - встроенные помещения, пристройка. На самом деле - это отдельно стоящее здание, есть давнее заключение экспертизы. С квартирой жалобщицы у нас нет общей стены. До нее стена, затем помещение с пожарной лестницей, затем капитальная стена, затем еще около метра расстояния между домами.

- А что за история с возводимой стеной, которая, якобы, перекроет ей окно?

Л.Н. - Чтобы посетители не бросали в зазор между крыльцом и соседним домом решено было зашить это пространство, естественно ниже окна. На нашем крыльце были выставлены направляющие, начали ставить стенку - она не успела закрыть ни пяди окна! А в СМИ сразу же поднялся вой, мол перекрыли окна. Разрешение было, баннер заказан. Муж просто не успел доделать - разразился скандал.

- СМИ сообщили, что владелец паба "облил себя и стену бензином и угрожал поджечь". Что такое было?

Л.Н.- В пятницу вечером прибыли спасатели, которые собрались убрать с крыльца этот недострой. Валерий Николаевич попросил документы - должно быть, например, решение суда. Спасатели поняли, что еще недостроено, звонили в горадминистрацию, сказали, что все нормально у нас. И там даже согласились... Но затем приехала полиция. И тоже без всяких документов: кто-то просто отдавал устный приказ. Появились представители горадминистрации, депутат. Просьбу показать свои удостоверения полицейские игнорировали. Когда их собралось человек 20, они просто пошли толпой снимать эту стенку! Тут муж и вышел с канистрой, которая была пустой, и с зажигалкой. И только тогда они отступили. В результате стенку снесли, но был составлен акт - кто и что сделал.

- И что будет дальше?

В.Н. - Мы готовы к диалогу, даже с этой странной женщиной, которая почему-то не хочет идти на контакт, а использует рычаги власти.

P.S..Материал был опубликован в газете "Комсомольская правда"- "Новости региона" . Пока верстался номер, в паб на Возрождения, д.72 вновь пришла проверка. На сей раз из налоговой инспекции. По заявлению соседки, а ее имя, наверно, стоит назвать - Ольги Голиковой, и прокурора города, проверяли кассовое оборудование, была проведена контрольная закупка. Информация из жалобы вновь не подтвердилась.