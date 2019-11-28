2019-11-28T18:09:10+03:00
Общество

Сокольчане шокированы черным льдом на реке Сухоне

Однако они не первый год катаются по черному снегу и лечат глаза спитым чаем
Иван Чухнин
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Черный лед шокировал даже привыкших к экологическому неблагополучию сокольчан.Черный лед шокировал даже привыкших к экологическому неблагополучию сокольчан.
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В Соколе местные жители обеспокоены черным льдом на реке Сухоне. Одна из женщин пишет об этом в открытом обращении мэру города Юрию Васину.

Женщина живёт в микрорайоне Сокола - Печаткино, рядом с парком имени Зои Космодемьянской. И часто бывает на берегу. Увиденное в эти выходные его шокировало:

"Часто ходим на берег реки с собаками, - пишет он в группе "ВКонтакте" "Сокольский сплетник". - В это воскресенье пришли на берег, льда на речке несколько метров от берега, и весь этот лёд черного цвета. Предприятие, находящееся на другом берегу совсем уже устроило безредел. Выбросы были и раньше, уже много раз поднимали эту проблему: невозможно сушить бельё, открывать окна, все машины в саже. Но тут даже не сажа, а настоящие маленькие угольки. И этим всем мы дышим, а также всё это попадает в Сухону. Я уже несколько лет удивлялась тому, почему в этом месте река не замерзает. Вот и ответ..."

Женщина приглашает мэра в Печаткино - пройтись по берегу реки: "Надеюсь, что Вам не безразличны жители нашего города и его экология. Пожалуйста, примите меры..." А всех жителей Сокола она приглашает взглянуть на уникальное природное явление - чёрный лёд. публикуется фотография, но естьприписка: фотография не передаёт всей красоты экологической катастрофы.

На пост откликнулись десятки людей.

Анечка Кашина опасается : "Скоро из крана такая прелесть будет течь! "

Александра Козловская пишет: "Каждое утро машина в чёрной саже..."

Есть предположения, что промышленники экономят на фильтрах, используя в качестве топлива опилки. Правда, от какого завода столько грязи - мнения разделились...

Галина Мигалко сравнивает микрорайоны города бумажников с шахтерским городком: "И в лесобазу, тоже всё завалено ( Видимо, хлопьями сажи, углем, - прим.ред.), и чем ближе к трубе, тем крупнее. У 21 как в шахтерском городе...."

Маргарита Вархолова пишет, что такая картина не первый год: "... я зимой хожу на лыжах по стадиону "Сухонский", по черному снегу (от сажи). Лыжи с трудом скользят. Ужас!"

Людмила Коноплева пишет: "А ещё, проблема в том, что эта сажа постоянно попадает в глаза, детей жалко, у меня дочка через день да каждый день жалуется..."

Ян Сушов поясняет Людмиле: "Конъюнктивит – это воспалительное заболевание конъюнктивы, прозрачной слизистой оболочки, которая покрывает поверхность глазного яблока и внутренней части век.Я уже задолбался капли не чай заварка не пакетики Листовой чай прикладываю в марле на минут 5!"

По словам местных жителей, если раньше черный дым валимл только по ночам, то теперь "и днём не стесняются".

Сокольчане обратились к губернатору и депутатам, но не верят, что их услышат.

Пока городские власти обещают провести комиссионное обследование прибрежной территории. "По результатам обследования будет вынесено решение о целесообразности обращения в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области..."

На место собрались журналисты. Но на призыв: "Кто сможет рассказать на камеру?" сокольчане скромно потупились: " Только кто-нибудь из неработающих пенсионеров, остальных уволят..."

Кстати, ранее "Комсомолка" сообщала о жёлтом снеге, который выпал в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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