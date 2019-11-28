В Вологде жители не дают добро на строительство нового садика

Дополнительная встреча с жителями потребуется для решения вопроса строительства детского сада в Бывалово, сообщает пресс-служба Администрации города.

Разговор о строительстве детского сада по улице Ярославской между городской властью и вологжанами все еще не закончен. Очередная встреча состоялась 27 ноября в школе № 41.

Сергей Воропанов ответил на вопросы присутствующих.Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о проекте и ответил на вопросы вологжан.

Как сообщала "Комсомолка", на улице Ярославской, на участке рядом с домами № 34, 36 и 38 планируется построить детский сад на 220 мест. Он займет площадь в 77,50 соток. Федеральное финансирование на него уже подтверждено. Как сообщили в администрации города, микрорайон был выбран для строительства из-за высокой потребности в садиках - на 1 сентября 2020 года здесь не хватает более 500 мест для дошкольников.

Те, кто хотел бы водить детей в сад возле дома, голосуют обеими руками за новый детский сад. Но те, кто устал жить в стесненных городских условиях, а это главным образом, люди старшего поколения, желают оставить площадку для прогулок. Также они боятся, что по их дворам пойдет транзитом автомобильный транспорт.

Сергей Воропанов рассказал о схемах подъезда к детскому саду и вариантах дополнительных парковок, при которых не затрагиваются дворовые территории. Также он пояснил, что сад займет не всю площадь участка, на оставшейся территории предлагается разместить современную детскую игровую площадку. Это позволит использовать часть территории как зону отдыха.

В обсуждении приняли участие представители городского и областного парламентов, проектировщики, общественники. Свою позицию выработали и представители ТОСа «Бывалово», на территории которого проживает 28 тыс. человек.