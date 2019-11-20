Фонд социального страхования: вектор направлен на профилактику производственного травматизма

В Вологде прошел круглый стол по проблеме: «Государственные услуги Фонда социального страхования РФ: от профилактики производственного травматизма и профзаболеваний до возвращения работника к труду. Передовые технологии в медицинской, социальной и трудовой реабилитации пострадавших на производстве».

В мероприятии приняли участие представители Фонда социального страхования, дивизиона "Северсталь ""Российская сталь", медсанчасти ПАО "Северсталь", аппарата уполномоченного по правам человека Вологодской области, Вологодской организации инвалидов, общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз", Бюро медико-социальной экспертизы, а также представитель Вологодского филиала Протезно-ортопедического предприятия, журналисты ведущих СМИ региона.

И.о. управляющего ГУ "Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ" Анастасия Сурогина подчеркнула, что заданный в настоящее время вектор развития системы - переход от возмещения вреда к профилактике его возникновения.

Для стимулирования страхователей к созданию безопасных условий труда региональное отделение Фонда устанавливает страхователям скидки к страховым тарифам, возмещает расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма.

Если все-таки ЧП случилось, пострадавшему, а в случае его смерти – иждивенцам, назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплачиваются дополнительные расходы, связанные смедицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

Статистика такова: в 2018 году в Вологодской области страховыми признаны 658 случаев, из них 77% - несчастные случаи на производстве, 151 - профессиональное заболевание. 85% несчастных случаев повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью. 62 случая отнесены к категории тяжелых, 15 работников погибли.

Всего на 1 октября 2019 года 4200 человек получают от регионального отделения страховое обеспечение, из них 246 - по потере кормильца. 1148 человек нуждаются в реабилитации.

В страховом обеспечении пострадавших региональное отделение применяет два подхода:

- комплексный характер реабилитационных мероприятий, включающих в себя как медицинскую, так и социальную, трудовую реабилитацию;

- своевременное информирование пострадавших о праве на получение государственной услуги. Это осуществляется как благодаря "персональному информационному навигатору", а также работе реабилитационных менеджеров, которые курируют пострадавших.

По словам Анастасии Александровны, реализация пилотного проекта «Реабилитационный менеджмент» позволяет уже сегодня говорить о том, что работники, получившие тяжелейшие травмы на производстве находятся под надежной защитой.

Представители дивизиона "Северсталь" "Российская сталь" рассказали о профилактике несчастных случаев, о системе безопасности, которая создана на предприятии, о новых технологиях, внедрение которых не может не дать положительных результатов.

По словам менеджера по обучению УОТ, ПБ и Э Татьяны Цивинской, ставка делается на цифровые технологии. Туда входит и ежедневное тестирование на знание техники безопасности, и создание виртуального пространства, где работники могут "проиграть" возможные опасные ситуации на производстве, а также установка "умных" видеокамер, которые не только отслеживают нахождение рабочих в опасной зоне, но и способны предупредить несчастный случай.

Представители медсанчасти "Северсталь" рассказали, как ведется лечение пострадавших на предприятиях, их реабилитация. Цель ставится высокая: возращение к труду работника после несчастного случая. Заведующий травматологическим отделением Дмитрий Рябов заверил, что делается все, чтобы минимизировать последствия травм. Для этого, в частности, важно как можно быстрее доставить пациента квалифицированным специалистам, вооруженным современной техникой. Заведующий ожоговым центром Роман Кочин рассказал о своем центре, кстати, единственном в области, укомплектованным передовым оборудованием. Туда доставляют пострадавших из всех районов региона, используя, в том числе, авиацию.

Как подчеркнули врачи, для того, чтобы вернуть пострадавшего к полноценной жизни, к труду, важно, чтобы больной не застревал в районных больницах, своевременно получал весь комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий на самом высоком уровне.

Дополнил сообщение врачей старший менеджер по охране труда "Северстали" Николай Румянцев. Он сообщил, что, например, маршрут скорой до любой точки промплощадки продуман до мелочей, диспетчер следит, чтобы медики не потеряли драгоценные минуты, например, на железнодорожных переездах, предусмотрены фельдшерские пункты, для врачей обязателен сопровождающий, решающий все вопросы по беспрепятственному проезду.

Михаил Чумаков: "Все большее количество пострадавших обеспечивается высокотехнологичными протезами".

Как рассказал Михаил Чумаков, заведующий отделом Вологодского филиала Протезно-ортопедического предприятия, в производстве находятся протезы, разработанные еще в советские времена, и современнейшие, довольно дорогостоящие, с использованием комплектующих иностранного производства. Большое достижение предприятия – производство высокотехнологичных протезов, которые позволяют инвалидам максимально адаптироваться в социуме и продолжить трудовую деятельность.

Например, в 2019 году региональное отделение совместно с Протезно-ортопедическим предприятием обеспечило пострадавшего высокотехнологичным бионическим протезом кисти с внешним источником энергии стоимостью более 5 млн. рублей.

В заключение Михаил Чумаков представил жителя Грязовецкого района Олега Макаревича, получившего тяжелейшую травму в 90-х годах на железной дороге. Сейчас Олег работает, правда, по своей первой специальности - парикмахером. Весь день быть на ногах ему помогает современный протез, автомобиль он получил также с помощью ФСС, каждый год он восстанавливает здоровье в санатории. Олег воспитывает детей, занимается спортом.

Как прозвучало на круглом столе, мировая практика по возвращению к труду пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве – 80 процентов. В настоящее время в региональном отделении этот показатель почти достигнут: в 2016 году процент возвращенных к труду был 68%, в 2017 году – 76%, в 2018 году – 71%. Ожидается, что в 2019 году данный показатель будет не ниже 75%.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что мероприятие помогло обменяться информацией, оно долно задать новый вектор развития в сфере защиты работников на производстве. Были подняты и проблемы - о возможном расширении штата реабилитационных менеджеров, о сложности получить путевку в специализированный санаторий для ожоговых больных, о возможности сокращения времени получения услуг в протезном предприятии. Все эти проблемы решаемы и важно их вовремя озвучить.

Анастасия Сурогина: " Акцент с возмещения вреда смещается на профилактику"

- Законодательство всегда несколько отстает от жизни. Но ожидаются новые законы, которые несомненно дадут новый импульс для охраны труда, снижения производственного травматизма и смертности на рабочих местах. Сокращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – ключевая задача, как регионального отделения, так и Фонда социального страхования в целом, - заверила присутствующих и.о. управляющего Анастасия Сурогина.

Фото: Яна Чуракова