2019-11-27T17:50:10+03:00
Общество

В Вологде пущен в эксплуатацию еще один участок дороги на улице Возрождения

Движение открыто от улицы Петина до улицы Ярославской
Иван Чухнин
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Сейчас по улице Возрождения открыто движение.Сейчас по улице Возрождения открыто движение.Фото: Иван Чухнин
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Участок улицы Возрождения от улицы Петина до улицы Ярославской длиной

около 600 метров отремонтирован. Финансировал работы Дорожный фонд, решение о начале ремонта было принято на Градостроительном совете при губернаторе Олеге Кувшинникове. Смета работ составила 65 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.

По словам заместителя начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексея Шумилова, заасфальтирована проезжая часть шириной в две полосы. Были уложены три слоя особо прочного асфальтобетона, обустроены широкие трехметровые тротуары, предусмотрены места для парковки. Для отвода дождевой воды устроена ливневая канализация.

Дорога оборудована знаками «Пешеходный переход», «Направление движения», «Стоянка завершена».

- Движение открыто. Уверены, что этот участок поможет разгрузить улицу Ленинградскую, - заявил Алексей Шумилов.

Напомним, в 2018 году был отремонтирован участок улицы Возрождения от ул. Новгородской до ул. Ярославской. В этом году там появился тротуар и освещение.

Кроме того, в рамках национального жилищного проекта построен новый участок ул. Возрождения в микрорайоне Южный, который ведет к построенному и строящемуся детским садам. Четырехполосная дорога шириной 14 м сделана в комплексе - с тротуарами, велодорожками, освещением, ливневой канализацией.

Для продолжения строительства дороги подана заявка на федеральное финансирование в Министерство строительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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