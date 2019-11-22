Ограждение на вологодском мосту через Шограш обновлено

Монтаж нового ограждения завершен на мосту через реку Шограш в Вологде. Автомобилисты и пешеходы могут убедиться сами: новые перила на пересечении реки Шограш и улицы Конева обновлены с обеих сторон. Старые конструкции полностью демонтированы и вывезены.

Все работы, которые оговорены в контракте стоимостью 590 тысяч рублей, подрядчиком выполнены досрочно.

Обследование общетехнического состояния моста проводилось в 2017 году. Экспертиза показала, что ему требуется капитальный ремонт.

Сейчас намечен план этих работ. «В 2020 году нам необходимо провести корректировку проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста. Проект был выполнен в 2016 году и сейчас требует актуализации. После определения объемов финансирования будем планировать капитальный ремонт моста на 2021 год», - говорит заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Перед началом работ необходимо подготовить альтернативные объездные пути - всего вероятней, мост будет перекрыт.