2019-11-22T13:20:07+03:00
Общество

Мэр Череповца Вадим Германов ответил на вопрос педагогов о строительстве целлюлозного завода

Он не понимает, о чем речь
Иван Чухнин
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Информация о том, где собираются строить вредное производство, циркулирует в интернете несколько лет.Информация о том, где собираются строить вредное производство, циркулирует в интернете несколько лет.
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Мэр Череповца Вадим Германов ответил педагогам на вопрос о целлюлозном заводе. Он не понимает, что обсуждают люди, в том числе в соцсетях. По его словам, никаких решений о строительстве комбината не принято.

В Череповце состоялась встрече мэра города с руководством школ и детских садов. О подробностях ее сообщает портал Город Че. В частности, педагоги подняли вопрос строительства вредного производства - ЦБК, под Череповцом.

«Интерес к этому вопросу сохраняется и в социальных сетях, и средствах массовой информации. Насколько этот вопрос актуален на сегодняшний день?» — такой вопрос задала директор школы №6 Светланы Ожигиной.

«Я не понимаю, что обсуждают уже 2 года. Ладно бы там хоть ёлку спилили, хоть какая-то экспертиза прошла, общественные слушания. Ничего не было. Алексей Мордашов четко сказал: если будет хоть какое-то решение — будут общественные слушания, государственная экспертиза. Были общественные слушания? Нет никакого решения», — приводит ответ мэра Вадима Германова Gorodche.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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