И снова для вологжан конкурс "Новогоднее волшебство"

Для фантазеров и выдумщиков, для талантливых людей холдинг «Комсомольская правда – Вологодская область» вместе с партнерами, проводит предновогодний семейный конкурс «Новогоднее волшебство».

У каждого есть шанс получить накануне наступающего Нового года подарок и подарить своей семье праздник.

Мы просим направить в адрес вологодской редакции «Комсомольской правды" сказочные, интересные, волшебные, завораживающие, веселые истории, рассказы, сказки и стихи о предновогоднем волшебстве, а так же оригинальные письма для Деда Мороза.

Сочиняйте всей семьей, размещайте на нашей страничке "ВКонтакте".

Для финалистов будет накрыт стол - среди наших друзей кондитерская "Бисквит" и производитель мороженого "Айсберри."

Для авторов семи работ, которые выделят наши партнеры, уже приготовлены подарки!

В жюри проекта - наши партнеры, а именно:

АГРОМЯСОПРОМ

-

Производитель мясной промышленности "Агромясопром" в этом году отпраздновал юбилей - 25 лет. Продукцию предприятия знают и любят вологжане.

Руководство не устает повторять:

«Мы работаем для вас, наши любимые вологжане! Мы гордимся высоким качеством своей продукции, потому что мы производим колбасу, которую едим сами и советуем Вам! Спасибо за то, что Вы выбираете нас!»

СЕТЬ ОТДЕЛОВ ПРОДУКТОВ «ВКУСМОЛЛ»

-

Сеть отделов продуктов питания производителей Вологодской области «ВкусМол» представляет вологжанам и гостям города экологически чистую и полезную молочную продукцию, мясные и кондитерские изделия из глубинок Вологодской области.

Каждый день отделы «ВкусМол» пополняют здоровые продукты питания из Тарноги, Нюксеницы, Никольска, Тотьмы, Чагоды, Шексны и других районов области. Отделы «ВкусМол» рады каждому покупателю и с душой предлагают всегда свежую, качественную и вкусную продукцию. Недаром говорят: «Вологодская область – душа Русского Севера».

NUGA BEST

-

"Нуга Бест" - это южнокорейская компания, один из крупнейших производителей медицинского оборудования для домашнего применения. В Вологде работает ее представительство, которое занимается

реализацией оборудования для медицины и для улучшения качества жизни. Спецификой компании является предоставление неограниченного числа бесплатных апробаций любого оборудования перед покупкой. Это позволяет покупателям почувствовать эффект улучшения на себе.

Например, массажеры - стимуляторы, массажные кровати, которые компания представляет, необходимы тем, кто хочет, чтобы их дети хорошо учились и имели отменное здоровье, чтобы не мучились кривой спиной, чтобы членам семьи любого возраста в домашних условиях можно было улучшить иммунитет и осанку, поднять общий тонус, снять умственное и физическое утомление.

Благодаря просвещению «Нуга Бест» вносится вклад в оздоровление людей.

Консультанты представительства служат людям. Ведь если в семье все здоровы, семья - счастлива.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АТАГ

-

Предприятие "АтАг" - это современное производство, активно развивающееся и зарекомендовавшее себя как прогрессивное предприятие, где внедряются самые передовые технологии.

Сейчас кондитерская фабрика производит более 300 наименований конфет, батончиков и напитков.

А недавно предприятие, которое находится в Шексне, стало точкой притяжения туристов - здесь стартовал новый социальный проект предприятия. Для этого была благоустроена территория, построено сказочное кафе.

Первые организованные группы детей и взрослых уже побывали на экскурсиях в «Сладкой Империи» "АтАг".

Впечатления- отличные. Там можно не только отведать сладостей и получить подарок, но и посмотреть, как изготовляются лакомства, как работает современная техника, как умные роботы упаковывают конфеты в оригинальную упаковку.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

-

Фонд поддержки гражданских инициатив уже третий год является партнером «Комсомолки» и конкурса "Новогоднее волшебство". Фонд поддерживает некоммерческие организации региона, инициативные группы граждан и гражданских активистов. Здесь проводятся бесплатные обучающие мероприятия, консультации специалистов и благотворительные акции.

КОНДИТЕРСКАЯ БИСКВИТ

-

Центральная кондитерская «Бисквит», которая находится на улице Мира, - это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Причины на это весомые: огромный выбор тортов, десертов и выпечки собственного производства, а так же свежесваренный кофе и ароматные сорта чая. Десерты здесь изготовлены по классическим и авторским рецептам из продуктов высочайшего качества на современном оборудовании. Для гурмэ в "сладкой"области профессиональные кондитеры создадут торты на заказ по индивидуальным пожеланиям и на самый изысканный вкус.

АЙСБЕРРИ

-

По итогам конкурса всех участников ждут новые знакомства, положительные эмоции и сюрпризы вместе с компанией «Айсберри» - Вологодское мороженое" . Это давно известный во всей России и за ее пределами бренд лакомств для всей семьи. "Айсберри" использует только качественные продукты для изготовления любимого всеми лакомства.

Итак, ждем сочиненные вами рассказы, истории, сказки, небылицы или были о волшебстве в вашей жизни, стихотворение о новогодних чудесах, обращение к Деду Морозу ЗДЕСЬ.

Работы мы принимаем только до 11 декабря 17:00. правила - читайте ЗДЕСЬ.

Вручение подарков состоится уже 12 декабря